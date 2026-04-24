Budoucí šéf Apple prozradil, co si myslí o Vision Pro

Ne každý Apple produkt je prodejní hit, kterému se daří po celém světě. Perfektním případem je v tomto směru AR/VR headset Apple Vision Pro, který je sice technologicky úžasný, cestu k uživatelům si však zatím příliš nenašel. Nicméně John Ternus, který se má stát od září novým CEO Apple, dal poměrně jasně najevo, že budoucnost jednoho z nejambicióznějších produktů posledních let vidí docela pozitivně.
V rozhovoru pro Tom’s Guide Ternus otevřeně řekl, že je svět teprve na začátku éry tzv. spatial computingu. A přesně tak Apple k Vision Pro podle něj přistupuje – tedy ne jako k hotovému produktu, ale jako k první kapitole něčeho mnohem většího. Ve výsledku se tak skoro až chce říci, že jeho prodejní neúspěch vlastně nikoho nepřekvapuje, protože se dal tak trochu čekat.
Ternusova slova lze označit za poměrně sebevědomá, ale zároveň realistická. Vision Pro označil za „výjimečný produkt“, který doslova přinesl budoucnost do současnosti. A přidal i to, že se kolem něj začínají objevovat první skutečně zajímavé use-cases, zejména v medicíně, firemním prostředí nebo specializovaných oborech. Ternus zároveň zdůraznil, že Apple je stále na začátku celé cesty, což je také důležité si uvědomit a brát na to zřetel. Zatímco část trhu řeší prodeje a pomalejší rozjezd, Apple to podle všeho bere jako dlouhodobou investici do úplně nové platformy.
Zajímavé je, že podobně se k Vision Pro dříve stavěl i Tim Cook, který ho označoval za „early adopter produkt“. Ternus ale posouvá tuto myšlenku dál, kdy Vision Pro dle něj není experiment, ale základ nové výpočetní platformy.A přesně v tom je ten rozdíl. Apple podle všeho nečeká rychlý boom, ale buduje něco, co má růst roky, možná i dekádu. Jinými slovy, Vision Pro není finální produkt, ale spíš první verze světa, který teprve začínáme chápat.