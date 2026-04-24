Odcházející šéf Apple prozradil největší chybu i moment, na který je nejvíc hrdý

Nedávné oznámení o výměně na postu ředitele Applu stále rezonuje celou společností. Tim Cook, kterého 1. září vystřídá ve funkci John Ternus, uspořádal pro zaměstnance speciální setkání. V Divadle Steva Jobse se kromě velkých vizí do budoucna nebál podívat i do minulosti a otevřeně promluvil o svých největších profesních úspěších i selháních.
Apple Maps jako cenná lekce
Bloomberg přinesl další detaily z tohoto ostře sledovaného interního mítinku. Cook překvapivě označil za svou vůbec první obrovskou chybu zpackané uvedení aplikace Apple Maps. Přiznal, že produkt tehdy nebyl na vydání vůbec připravený, protože firma testovala pouze izolované lokální funkce a neviděla tak celosvětové nedostatky. Ačkoliv s úsměvem dodal, že kompletní seznam jeho manažerských chyb by byl extrémně dlouhý, Applu se pod jeho vedením podařilo vyhnout masivnímu stahování nepovedených produktů z trhu. Rozpačitý start jablečných map dnes s odstupem času hodnotí jako nesmírně cennou lekci.
Fotogalerie
Došlo ale i na momenty absolutní pýchy. Když měl odcházející šéf ukázat na chvíli, na kterou je za celou svou éru nejvíce hrdý, nezmínil prodejní rekordy ani akcie. Místo toho zavzpomínal na den, kdy mu do schránky dorazil úplně první e-mail od uživatele, jemuž hodinky Apple Watch zachránily život. Přestože dnes čte podobné zprávy od vděčných lidí prakticky denně, tento první okamžik v něm zanechal tu největší stopu.
Fotogalerie #2
Podle mě je Cookova otevřenost nesmírně sympatická. Přiznat si před celou firmou a svým nástupcem, že start Apple Maps byl svého času naprostá katastrofa, ukazuje pokoru. Právě schopnost poučit se z podobných přešlapů udělala z Applu nejhodnotnější firmu světa.