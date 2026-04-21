Tim Cook končí: co po sobě zanechal nejlepší CEO Apple v historii

Společnost Apple dnes oznámila zásadní změnu, která uzavírá jednu z nejdůležitějších kapitol své historie. Tim Cook po téměř patnácti letech končí ve funkci generálního ředitele. Oficiálně se tak stane 1. září 2026, kdy předá vedení firmy svému nástupci a sám se přesune na pozici výkonného předsedy správní rady.
Je to moment, který by ještě před několika lety působil nepředstavitelně. Cook totiž nebyl jen „další CEO“. Byl to člověk, který Apple převzal v jedné z nejtěžších situací, po odchodu Steve Jobse a dokázal z něj vytvořit nejhodnotnější firmu v historii. Když Tim Cook v roce 2011 přebíral vedení Applu, očekávání byla brutální. Nastupoval po Jobsovi, tedy po jedné z největších ikon moderního byznysu. Veřejnost, investoři i média řešili jediné: jestli Apple bez svého vizionáře neztratí směr. Cook na to šel úplně jinak, než kdokoliv čekal. Nepokusil se být druhým Jobsem. Nesnažil se redefinovat realitu každým produktem.
Místo toho začal systematicky budovat firmu zevnitř, optimalizoval výrobu, logistiku, marže i distribuční kanály. To, co bylo dříve „geniální, ale někdy chaotické“, proměnil v dokonale fungující stroj. A právě tahle změna definovala celou jeho éru. Za Cookova vedení se Apple posunul z technologické legendy do pozice absolutního lídra globální ekonomiky. Když nastupoval, hodnota firmy se pohybovala kolem 350 miliard dolarů. Dnes se pohybujeme v řádu několika bilionů. To není jen růst. To je redefinice toho, co technologická firma vůbec může být.
Cook dokázal něco, co se v byznysu prakticky nevidí, vzal firmu, která už byla extrémně úspěšná, a dokázal ji znásobit, aniž by ztratila stabilitu. Apple pod jeho vedením generoval obrovské zisky, držel vysoké marže a zároveň si udržel image prémiové značky, kterou lidé chtějí. Zásadní roli v tom sehrála i změna strategie. Zatímco Apple byl dříve primárně hardwarová firma, Cook výrazně posílil segment služeb. App Store, iCloud, Apple Music nebo Apple TV+ se postupně staly pilíři, které generují desítky miliard dolarů ročně a dávají Applu stabilitu, jakou konkurence jen těžko dohání.
Nejzásadnější produkty za éry Tima Cooka
- Apple Watch – nejprodávanější hodinky na světě
- AirPods – definice bezdrátového audia
- Apple Silicon – revoluční čipy pro Mac
- Apple Vision Pro – vstup do spatial computingu
Často se říká, že Cook nebyl inovátor. Jenže tohle tvrzení neobstojí při bližším pohledu. Pod jeho vedením vznikla celá řada produktů, které dnes tvoří základ ekosystému Applu. Apple Watch se staly nejprodávanějšími hodinkami na světě a zásadně posunuly firmu do oblasti zdraví a fitness. AirPods změnily způsob, jakým lidé vnímají bezdrátové audio, a vytvořily zcela nový segment trhu.
Jedním z největších milníků pak byl přechod na Apple Silicon, tedy vlastní čipy v Macích. Tento krok znamenal nejen technologickou nezávislost, ale také obrovský výkonový skok, který Apple posunul před většinu konkurence.
A pak tu máme Vision Pro, první skutečný pokus Applu vstoupit do světa spatial computingu. I když přijetí nebylo jednoznačné, jde o jasný signál, že Apple pod Cookem neztratil ambici posouvat hranice. Cook možná nevymýšlel produkty sám. Ale dokázal vytvořit prostředí, ve kterém se z dobrých nápadů stávají globální fenomény.
Služby, které Tim Cook dostal k tržbám přes 100 miliard dolarů ročně
- App Store
- iCloud
- Apple Music
- Apple TV+
- Fitness+
Aby byl obraz kompletní, je potřeba říct, že Cookova éra nebyla bez problémů. Apple Maps při svém spuštění selhaly tak výrazně, že se Apple musel veřejně omluvit. Projekt autonomního auta, na kterém firma pracovala roky, nakonec skončil bez výsledku. Kritika směřovala i k tomu, že Apple byl v některých oblastech pomalejší, zejména v nástupu umělé inteligence, kde konkurence v posledních letech výrazně zrychlila. Jenže právě tady se ukazuje Cookův styl. Nešel do riskantních experimentů za každou cenu. Raději počkal, než měl jistotu, že produkt dává smysl byznysově i technologicky. To znamenalo méně spektakulárních „wow momentů“, ale také výrazně menší počet fatálních chyb.
Oficiálně jde o plánovaný krok v rámci dlouhodobé strategie firmy. Realita ale naznačuje něco hlubšího. Apple stojí na prahu nové éry. Umělá inteligence mění způsob, jakým lidé pracují s technologiemi, trh se smartphony se zpomaluje a konkurence v podobě Googlu či Microsoftu tlačí na inovace víc než kdy dřív. Cook byl perfektní CEO pro fázi růstu, stabilizace a maximalizace zisku. Teď ale Apple potřebuje někoho, kdo firmu znovu posune technologicky dopředu. John Ternu přebírá odkaz, který nebude jednoduché překonat. Tim Cook po sobě nezanechává revoluci v jednom produktu. Zanechává něco mnohem většího. Zanechává firmu, která je nejhodnotnější na světě, extrémně zisková, dokonale řízená a hlavně stabilní. To je možná méně viditelné než představení iPhonu. Ale z pohledu byznysu jde o výkon, který nemá obdoby.
Cook nikdy neměl být druhý Jobs. A historie si ho pravděpodobně zapamatuje jinak. Jako muže, který vzal vizionářský základ a proměnil ho v ekonomický kolos, jaký svět ještě neviděl. Co bude dál? Apple teď čeká zásadní test. Firma už není „hladový inovátor“. Je to gigant, který musí znovu najít chuť riskovat a překvapovat. Odchod Tima Cooka tak není jen personální změna. Je to moment, kdy se ukáže, jestli Apple dokáže znovu definovat budoucnost, nebo bude dál především těžit z toho, co už vybudoval. A upřímně, tohle bude pro Apple možná větší výzva než cokoliv, co řešil za posledních patnáct let.
Jupí třeba to teď už nebude jen přežívat a vytvářet produkty pro konzervy, left*rdy, of pracovnice a cccp….a začne opět něco úspěšně inovovat i pro lidi, nejen akcionáře.