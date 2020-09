Recenze RWB Apple Porsche 1:18 – Tento kousek by vám na poličce neměl chybět

Steve Jobs byl kromě mnoha jiných věcí také velkým automobilovým fanouškem, a proto přesvědčil v roce 1980 Steva Wozniaka, aby Apple sponzoroval závodní vůz Porsche, který se účastnil 24hodinového závodu Le Mans. Přesto, že posádka ve složení Boba Garretsona, Bobbyho Rahala a Allana Moffata dokázala dokončit z tohoto závodu pouhých 13 hodin, se stal tento vůz legendárním, a to právě díky Applu. Když se totiž Apple rozhodl Porsche sponzorovat, samozřejmě to chtěl tak jako každý sponzor využít ke své propagaci, a proto vznikl jediný exemplář Porsche 935 K3, který se může pyšnit nejen logy Applu, ale také originálními duhovými barvami, které Apple v osmdesátých letech používal.

Díky spojení Applu a Porsche tak vznikl jediný exemplář legendárního vozu, kterým se inspiroval známý japonský génius Akira Nakai, aby vytvořil spolu se svou značkou RWB speciálně upravenou civilní verzi Porsche 935, která vychází právě z tohoto závodního speciálu. RWB se specializuje na úpravy vozů značky Porsche a jedná se ve světě tuningu o velký pojem. Právě díky tomu se tak stalo něco téměř neuvěřitelného a RWB se podařilo vytvořit vůz, který nejenže je inspirovaný legendou, ale sám se legendou stal. A aby to nebylo nám fanouškům Applu, Porsche a RWB líto, přišla společnost GT Spirit s modelem RWB Apple Porsche v měřítku 1:18, který mi jako správnému milovníkovi aut a Applu musel přistát na stole.

Ze začátku jsem byl trošku skeptický, protože od GT Spirit mám například model své M4 Competition a musím říct, že zrovna tento model si na extrémní preciznost a detaily nehraje. GT Spirit se však v případě Porsche 911 RWB Apple Computer, jak zní oficiální název vozu a také jeho modelu, skutečně překonal a vznikl extrémně podařený kousek. Mezi to nejlepší, co model nabízí do kvality zpracování, patří okna, polepy a pneumatiky. Vše je vyvedeno velmi realisticky a i když pochopitelně model nedosahuje úrovně modelů od Pagani, které však stojí přes deset tisíc korun, rozhodně se nejedná o nějaké klasické GT Spirit, které se často blíží spíše Buragu.

Jde o model, který je vyveden velmi pěkně a nechybí mu detaily jako je výřez v plastovém bočním okýnku na přívod poliva, jednotlivé nýty, kterými jsou připevněné rozšiřující prahy k samotnému vozu. Krásně zpracované jsou pak i pneumatiky, které nesou tradiční nápis Idlers, který sprejuje Akira osobně na každý vůz, který upraví. Obnažené výfukové ústrojí je pak již jen třešničkou na dortu. Nechybí ani zpracovaný interiér včetně ochranného rámu a dalších nezbytností, včetně hydraulické ruční brzdy a sekvenčního řazení převodovky.

Model byl vyroben v limitované edici 2000 kusů pro celý svět a v současné době jej můžete sehnat již pouze v rámci přeprodeje s tím, že se jeho cena pohybuje od zhruba tří tisíc korun až po pět tisíc, v závislosti na tom, jaké máte v aukci štěstí. Pokud patříte mezi fanoušky Applu a případně stejně jako já také vozů upravených od geniálního/šíleného Japonce Akira Nakai, pak by tento model neměl ve vaší sbírce chybět. Díky věhlasu úprav od RWB není jediným, kdo model vyrobil GT Spirit, ale je možné jej sehnat také v menším měřítku 1:64 od společnosti Tarmac, kde je cena v aukcích samozřejmě o něco nižší. Je však také potřeba počítat s menší přesností modelu.

V menším měřítku chybí například obnažené výfukové ústrojí, které je pro toto upravené Porsche charakteristické. Jakmile se rozhodnete vyměnit na poličce životopis Steva Jobse nebo krabičku od posledního iPhone za něco originálnějšího, věřím, že vám může padnout zrak právě na tento povedený model. Sehnat jej v ČR je prakticky nemožné, a tak pokud se pro něj rozhodnete, zkuste zahraniční eBay nebo různé online burzy s modely.