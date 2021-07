Recenze Volkswagen VW Caddy MK1 Apple Computer: Perfektní kousek do vaší sbírky

Před rokem se mi podařilo ukořistit vzácný model RWB Apple Porsche v měřítku 1:18, jenž vzdává hold vzácnému vozu Porsche 935 v barvách společnosti Apple Computer, která jej sponzorovala. Původnímu Porsche 935 se letos rozhodl vzdát hold také další model, a to konkrétně Volkswagen Caddy MK1, jenž nese označení VW Caddy MK1 Porsche 935 Tribute Apple Computer 1982 a pochází od výrobce Solido. Zatímco model od RWB má předlohu ve skutečném voze, v případě Caddy MK1 se jedná pouze o model, který nemá předlohu ve skutečném voze.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Musím se přiznat, že ačkoli pár modelů v měřítku 1:18 mám, a to jak svých vozů, tak i těch, které se mi líbí nebo bych si je rád do budoucna pořídil i v měřítku 1:1, od výrobce Solido je to první model, se kterým se setkávám. Běžně se ceny modelů v měřítku 1:18 pohybují v rozmezí od 100 do 300€, tedy co se kvalitních výrobců týká a spodní hranice pak patří spíše méně povedeným replikám. Solido prodává svůj MK1 za cenu 40€. O to víc jsem byl zvědavý na kvalitu zpracování, jakožto i kvalitu samotného modelu.

Fotogalerie VW Caddy MK1 Apple Computer apple VW Caddy MK1 Apple Computer baleni VW Caddy MK1 Apple Computer blister VW Caddy MK1 Apple Computer box +5 Fotek VW Caddy MK1 Apple Computer model VW Caddy MK1 Apple Computer solido VW Caddy MK1 Apple Computer VW MK1 Apple Computer Vstoupit do galerie

První, co mi příjemně vyrazilo dech, je váha modelu. Ta je totiž oproti ostatním modelům od kvalitních výrobců nikoli nižší, ale naopak ještě větší. Váha samozřejmě není vše, ale už sama o sobě ukazuje, že je model tvořen kovovým tělem, které obsahuje jen minimum plastu v podobě detailů jako jsou stěrače, zpětná zrcátka nebo nárazníky. Vše ostatní s výjimkou interiéru je kovové.

Musím říct, že co se kvality zpracování týká, tak model dle mého názoru neodpovídá své ceně, ale naopak ji mnohonásobně překračuje a jedná se o model, u kterého kdybyste zaplatili dvoj až trojnásobnou cenu, tak vám bude připadat zcela opodstatněná. Opravdu jsou zde veškeré detaily a zkrátka vše, co od podobného autíčka očekáváte, a dokonce i něco navíc. Líbí se mi polepy, které nejsou vyšedivělé a neukazují zub času, ale naopak přiznávají fakt, že model vznikl tak, že někdo vzal čtyřicet let starý vůz, dal jej do pucu a polepil jej po vzoru Porsche 935 Apple Computer.

Fotogalerie VW Caddy MK1 Apple Computer model model VW Caddy MK1 Apple Computer VW Caddy MK1 Apple Computer model solido solido VW Caddy MK1 Apple Computer +10 Fotek VW Caddy MK1 Apple Computer VW Caddy MK1 Apple Computer solido VW Caddy MK1 Apple Computer idlers VW Caddy MK1 Apple Computer logo VW Caddy MK1 Apple Computer kolo VW Caddy MK1 Apple Computer vs rwb porsche 935 RWB Apple Computers VW Caddy MK1 Apple Computer vs RWB apple porsche RWB vs MK1 apple computer Vstoupit do galerie

Polepy jsou skutečně povedené, původní barvy Applu vynikají a doslova září, což je přesně to, co se vám bude na poličce nebo ve vitrínce líbit. Model má veškeré detaily včetně interiéru, ve kterém funguje i zatáčení kol pomocí volantu. To je sice na první pohled prkotina, ovšem model, který má vytočená kola, vypadá vždy lépe než ten, u kterého to možné není a musí mít kola rovně s kastlí. Samozřejmostí je možnost otevřít dveře řidiče a spolujezdce. Nechybí ani přiznané nýty na zadní korbě. Potěší i fakt, že pneumatiky jsou z opravdové gumy a mají věrný vzorek. Nechybí navíc ani pátá rezervní pneumatika umístěna za zadní nápravou.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud jste milovníci Applu a máte rádi také modely autíček, pak je MK1 rozhodně zajímavou možností, jak mít na poličce něco pěkného, netradičního a zejména pak něco, co vás nezruinuje. Cena RWB Porsche 935 od GT Spirit se totiž na aukčních portálech přehoupla již přes 15 tisíc korun a je nutné počítat s tím, že vzhledem k limitovanému počtu 2000 kusů, bude nadále růst. Model MK1 sice není onen legendární „poršák“, ale na poličce udělá spoustu parády a za cenu, která je desetkrát nižší. Navíc jej ještě stále lze sehnat v obchodech s modely, jako je například německý ck-modelcars.de