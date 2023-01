Recenze Porsche RWB 930 #89 Apple Computer Inc. 1:43 se stane ozdobou vaší poličky

Je tomu už dva roky, co jsem psal článek o modelu RWB Apple Porsche 1:18 od značky GT Spirit. Za ty dva roky se z modelu stala opravdová rarita. Když už se poštěstí, že se jednou za čas objeví na eBay, tak se jen těžko s prodejní cenou dostanete pod 600€ a to je za model autíčka celkem dost. Naštěstí existuje řešení, i když v měřítku 1:43. S tímto modelem přišla společnost IXO Models a jeho celý název zní Porsche RWB 930 #89 Apple Computer Inc. 1:43 Ixo Models. Jedná se o model legendární přestavby Porsche 930 od RWB s designem původního závodního speciálu, který sponzorovala společnost Apple Computers Inc.

Steve Jobs byl kromě mnoha jiných věcí také velkým automobilovým fanouškem, a proto přesvědčil v roce 1980 Steva Wozniaka, aby Apple sponzoroval závodní vůz Porsche, který se účastnil 24hodinového závodu Le Mans. Přesto, že posádka ve složení Boba Garretsona, Bobbyho Rahala a Allana Moffata dokázala dokončit z tohoto závodu pouhých 13 hodin, se stal tento vůz legendárním, a to právě díky Applu. Když se totiž Apple rozhodl Porsche sponzorovat, samozřejmě to chtěl tak jako každý sponzor využít ke své propagaci, a proto vznikl jediný exemplář Porsche 935 K3, který se může pyšnit nejen logy Applu, ale také originálními duhovými barvami, které Apple v osmdesátých letech používal. Díky spojení Applu a Porsche tak vznikl jediný exemplář legendárního vozu, kterým se inspiroval známý japonský génius Akira Nakai, aby vytvořil spolu se svou značkou RWB speciálně upravenou civilní verzi Porsche 935, která vychází právě z tohoto závodního speciálu. RWB se specializuje na úpravy vozů značky Porsche a jedná se ve světě tuningu o velký pojem. Právě díky tomu se tak stalo něco téměř neuvěřitelného a RWB se podařilo vytvořit vůz, který nejenže je inspirovaný legendou, ale sám se legendou stal.

Právě model tohoto vozu nyní nabízí společnost Ixo Models a musím uznat, že se svoji detailností neztratí na poličce ani mezi autíčky od AutoArt, Minichamps nebo Spark. Model je aktuálně dostupný u vybraných prodejců a jeho cena se pohybuje okolo 849 Kč, což je na detailní model této legendy od RWB skutečně velmi dobrá cena. Domů vám model dorazí ve výstavním boxu, který však musím říct, že byl v mém případě celkem poškrábaný a protože jsme v tomto směru celkem pedant, tak jej budu muset vyměnit za jiný. Samotný model však vypadá perfektně a tomu přispívá i fakt, že je umístěn na nakloněné plošině a ještě k tomu v určitém úhlu, díky kterému působí skutečně skvěle ať už se na něj díváte odkudkoli.

Po designové stránce nechybí na modelu nic, co na skutečném voze a jak můžete sami vidět, i porovnání s mým modelem od GT Spirit. Pokud tedy chcete mít na poličce nebo na pracovním stole něco neobvyklého a stylového s logem nakousnutého jablíčka, pak je tento model právě pro vás. Navíc za cenu, za kterou se aktuálně prodává, není příliš o čem přemýšlet. Je téměř jisté, že jakmile se vyprodají skladové zásoby, tak jeho cena bude jen a jen stoupat a i když se v tomto případě bavíme o desítkách, maximálně stovkách Euro, je fajn mít něco, co roste na hodnotě a přitom je na to pěkný pohled. Pro milovníky Applu a modelů je to doslova nutnost a já jsem rád, že mi přistál na stole.