Jak udělat z nepotřebného iPadu centrum pro ovládání chytré domácnosti

Ještě před pár lety jsem používal svůj iPad (2018) kvůli práci na denní bázi pro zapisování poznámek a tak podobně. Jak se ale postupem času měnil můj styl práce, změnilo se i používání elektroniky při ní a já začal iPad využívat méně a méně. Z ryze pracovního nástroje se tak pozvolna stal nástroj pracovně-zábavní a později ryze zábavní. Nemůžu sice říci, že by mě toto využití nějak mrzelo, protože jsem si s ním hrál opravdu rád, ale na druhou stranu mě trochu vnitřně štvalo, že jej nevytěžuji tak, jak bych mohl. Začal jsem proto přemýšlet o využití, které by mi dávalo smysl o poznání větší a hlavně by přineslo užitek nejen mě. A toto využití mě poměrně rychle napadlo.

Protože jsem v posledních měsících rekonstruoval byt a vybavil jsem si jej pár chytrými hračkami s podporou HomeKitu či AirPlay 2, líbila se mi vize disponovat nějakým centrálním displejem, který mi zobrazí momentální stav veškerého HomeKit příslušenství a navrch umožní například ovládat Spotify na Apple TV. A na čem jiném si tyto věci zobrazovat než právě na iPadu s nativní aplikací Domácnost, možností zajímavého multitaskingu a navrch spoustou widgetů? Jasně, vzhledem k věku zařízení se to může možná zdát trochu škoda, ale pro mě se jedná v současnosti asi o to nejlepší využití tabletu, které mám. Navíc jsem si říkal, že je fajn poskytnout chytré možnosti ovládání třeba i návštěvám nebo obecně lidem, kteří nejsou členem mé domácnosti a tedy nemají přístup k ovládacím prvkům v telefonu a zároveň je podobné ovládání fascinuje, takže nechtějí využívat “klasické” vypínače.

Vytvoření centrálního displeje z iPadu bylo ve své podstatě extrémně jednoduchou záležitostí. Stačilo mi totiž provést prakticky jen upgrade na iPadOS 15 (tedy nejaktuálnější verzi systému s mírně vylepšeným multitaskingem), následně tablet nastavit jako nový a deaktivovat si na něm vše, co mohlo určitým způsobem obtěžovat – v mém případě primárně FaceTime a iMessage. Pak už mi stačilo jen nastavit si smysluplně widgety na ploše tabletu tak, aby byly pro mé účely co možná nejužitečnější, což pro mě nebylo naštěstí nic těžkého, protože používáme s přítelkyní primárně nativní aplikace. Nebyl tedy problém nastavit si například widget pro sdílený kalendář či připomínky na nákupy. Další dvě widgetová místa pak zabralo počasí a fotky, protože některé vzpomínky mám zkrátka rád na očích. Následně stačilo už jen „nakrmit“ dock aplikacemi (čímž jsem zajistil nulové zatížení ploch aplikacemi) a spustit si na pozadí vedle sebe Domácnost a Spotify v poměru, který nám vyhovuje, nastavit si nekonečně rozsvícený displej a dalších pár detailů a bylo hotovo.

Ptáte-li se na to, jak řeším napájení a stabilitu tabletu, sáhl jsem taktéž po tom nejzákladnějším, co šlo. iPad mám “napíchnutý” na 5W USB-A/Lightning adaptér, aby byl neustále “krmen”, ale zároveň nebyl zbytečně zatěžován vyššími W. Stojánek jsem si pak vytiskl na 3D tiskárně a slouží taky bez problému.

Tablet, který jsem měl ještě nedávno na pracovním stole bez většího využití, je rázem nepostradatelným doplňkem naší kuchyně, který nám pomáhá mít o všem zajímavém přehled. Ano, iPad lze využít dalším tisícem způsobů a naprostá většina z nich je zcela určitě i užitečnější. Je však super, že není problém i s naprosto banálním stylem využití například právě ve formě centrálního displeje. Sluší se nicméně dodat, že ještě před pár lety by něco podobného alespoň v mých očích nedávalo příliš smysl, protože nebyly k dispozici widgety a využitelnost tabletu pro domácí displej se rázem smrskla jen na Domácnost se Spotify, což by v mých očích bylo zkrátka málo. Takto mám ale po ruce vše, co si můžu z hlediska softwaru u mě doma jen přát a musím říci, že je to opravdu moc fajn.