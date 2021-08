Jak jsem si splnil sen a postavil svůj první větší smart home na HomeKitu

Jestli mě něco v posledních letech opravdu dost baví, jsou to vychytávky pro chytrou domácnost nebo chcete-li smart home. Jedná se totiž přeci jen o věci, které jsme ještě relativně nedávno vídali tak maximálně ve filmech a mohli o nich proto jen snít. Nyní jsou však již na dosah ruky a člověk, kterému se tato řešení líbí, si s nimi může svůj byt či dům velmi pěkně přizpůsobit. A jelikož byla chytrá domácnost i tak trochu mým malým snem, asi vás nepřekvapí, že když jsem měl nyní možnost si jí v mém novém bytě alespoň v malém měřítku postavit, šel jsem do toho.

Nebudu vám lhát. Když jsem začal byt rekonstruovat, neměl jsem tak úplně vizi, že by měl být vyloženě smart. Pár chytrých vychytávek jsem do něj připravených samozřejmě měl, jednalo se však víceméně o snadno připojitelné blbinky, které stačilo de facto jen strčit do zásuvky, přidat do Domácnosti a pak už jen vesele ovládat. Na mysli mám třeba difuzér Vocolinc, detektor kouře a tak podobně. Postupem času jsem si však začal uvědomovat, že by mi vlastně vůbec nevadilo pojmout mou smart vizi bytu o něco honosněji, což byly v mém případě světla. Zřejmě si teď říkáte, že ty jsou přeci klíčová pro chytré domácnosti a jejich absence by byla nepochopitelná. Ano, s tím máte pravdu. Je tu však jedno velké ale a tím jsou vypínače.

Jakmile máte chytré žárovky, s klasickými vypínači si zkrátka nerozumí – jinými slovy pokud budete používat klasické vypínače, při vypnutí žárovky přes vypínač jí jinak než opět přes vypínač nezapnete. Zároveň se některé žárovky vypínači resetují, což ve výsledku znamená, že aby měly ve vaší chytré domácnosti smysl, bylo by potřeba je mít neustále “vypínačově” zapnuté a veškeré jejich ovládání nechat na Siri či aplikaci Domácnost. To mi však přišlo dost nešťastné a ve výsledku i nepoužitelné. Nutit přítelkyni k ovládání světel jen přes telefon totiž zkrátka nechcete, návštěvám to taky úplně vysvětlovat nechcete a vlastně ani vy sami si třeba v noci na záchodě úplně nechcete rozsvěcet pomocí zářícího telefonu.

Začal jsem tedy hledat světelné řešení i s vypínači, které by byly taktéž smart a můj problém vyřešily, což se však záhy ukázalo jako poměrně poměrně komplikované. Je sice pravda, že smart vypínače šly udělat prakticky z jakýchkoliv hloupých vypínačů díky speciálnímu modulu, který se vložil pod ně do elektrikrabičky, ale když si člověk spočítal, že by tento modul potřeboval do malého bytu šestkrát a k tomu samozřejmě musel připočíst i klasické vypínače, dostal se na cifru, která příjemná tak úplně nebyla.

Další variantou pak byly vypínače, do kterých byla podpora HomeKitového firmwaru již nahrána a které se tedy jen namontovaly na krabičku a mohli jste je začít ovládat. Ani zde jsem však nepochodil, jelikož se jednalo opět buď o velmi drahé kousky, které mi i s ohledem na to, že v tomto bytě nechci určitě dožít, nebo o – bez jakékoliv nadsázky – garážové úpravy oficiálně nepodporovaných modelů, do kterých byl HomeKit také nějak nabastlen, což ve dobrý pocit tak úplně nevyvolalo.

Vypínačová krize zažehnána

Vypínačovou krizi jsem se tak rozhodl nakonec vyřešit šalamounsky skrze vypínače Philips Hue – konkrétně pak skrze modely Dimmer Switch V2 (proč zrovna tento model vysvětlím níže). Nejedná se sice o klasické vypínače namontované na elektroinstalaci místnosti (jsou totiž na knoflíkovou baterku), úlohu vypínačů však plní při spárování se žárovkami stejného výrobce na výbornou a ani cenově se nejedná ve výsledku o žádný vyloženě extrém – vychází totiž na 549 Kč za kus. Přiznám se, že po produktech Hue jsem předtím stejně pokukoval, takže mi to, že jsem nakonec sáhl z hlediska osvětlení kompletně po nich vůbec nevadí – ba naopak. Pár kousků jsem měl v posledních měsících a letech i na recenze a vždy jsem s nimi byl spokojen. Spojil jsem se tedy s přáteli z Mobil Pohotovost a požádal je o naskladnění kousků, které jsem potřeboval – jednalo se konkrétně o 8 chytrých Hue žárovek (do čtyř místnosti po dvou, jelikož v každém stropním svítidlu mám dvě), šest vypínačů Hue Dimmer Switch V2 a jeden Hue Bridge.

Než mi Hue balík dorazil, nechal jsem elektrikářem dráty v krabičkách pro klasické vypínače propojit tak, aby stropní světla přes ně ovládaná neustále “natvrdo” svítila, což naštěstí nebyl absolutně žádný problém, avšak pro funkčnost celého systému klíčový prvek, se kterým je třeba při stavbě podobné zábavičky počítat.

Zapojení zvládne naprosto každý

Velká krabice plná Hue produktů mi dorazila pár dní po objednání a já tak mohl začít natěšeně se zapojováním. Jako první se klasicky připojil Bridge, ke kterému se následně postupně připojily jednotlivé žárovky a poté i vypínače. Jelikož mám stropní svítidla disponující dvěma žárovkami E27, bylo žárovky nutné sloučit pod jedno světlo, abyste jej mohli pomocí vypínačů i telefonů jednoduše ovládat jakožto celek a nikoliv po jedné žárovce, což však asi nepřekvapí. Instalace žárovek pak byla záležitostí několika málo vteřin, jelikož je stačilo jen vmontovat do objímky a počkat, než se “chytí” a uvidíte je v mobilní aplikaci. Poté jsem je už jen pojmenoval, základně světelně nastavil, přiřadil k místnosti a bylo hotovo.

Totéž v bledě modrém se pak dá říci ve výsledku i o prvotním zapojení Bridge. I u něj se jednalo o extrémně jednoduchou záležitost, kdy jej stačilo připojit ethernetem do sítě, kabelem do elektriky a pak už jen postupovat podle pokynů v aplikaci Hue na iPhonu. Ta je téměř celá v češtině, přičemž část nastavování a spárování je česky kompletně, takže je vše úplná hračka. Trochu mě sice vyplašila instalace updatu, která trvala na Bridge déle než bych čekal že bude, naštěstí však nakonec zdárně “doběhla” a já mohl vše připojit. Jen je fajn myslet na to, že se Bridge a tedy i vše s ním spojené do HomeKitové Domácnosti samo nepřidá a je potřeba to udělat ručně opět přes aplikaci a následný sken QR kódu.

Po zapojení Bridge a jednotlivých žárovek přišly na řadu jednotlivé vypínače, ze kterých jsem měl popravdě největší obavy. Z internetu jsem měl sice načteny tuny diskuzí a článků o tom, že bude vše fungovat přesně tak, jak jsem potřeboval a že spárování vypínačů se žárovkami je velmi jednoduché, nutnost připojit je ke světlům se dvěma žárovkami mě však trochu strašila. Po spárování prvního vypínače jsem však zjistil, že všechny obavy jsou naštěstí naprosto zbytečné, jelikož se vše páruje extrémně jednoduše a bez nutnosti “vysvětlit”, zda chci vypínat jednu žárovku či celé světlo. Bez problému jsem si tedy na světla napároval vypínače tak, jak jsem potřeboval, což v mém případě znamená jeden vypínač na ložnici, dva vypínače na obývák, jeden vypínač na koupelnu a dva vypínače na kuchyň.

Nyní se konečně dostáváme k tomu, proč jsem sáhl po verzi V2, která je k dostání jen samostatně, když jsem mohl koupit cenově výhodnější sety s vypínači V1, bridgem a žárovkami. Odpověď na tuto otázku je naprosto jednoduchá. Jednak se více líbily mé přítelkyni, což je samozřejmě pro budoucí spokojenost v bytě životně důležitý aspekt, ale hlavně jsou plně kompatibilní s klasickými evropskými elektrokrabičkami ve zdi, což verze V1 není. V2 má totiž oproti V1 o něco širší držák na zeď, díky čemuž překryje na rozdíl od V1 celou krabičku bez nutnosti jakékoliv redukce a jednak disponuje otvory na šroubky, kterými jej ke krabičce ve zdi přichytnete přesně tak, jako když k ní přimontováváte klasický vypínač.

Za mě se tedy jedná o naprosto skvělé řešení, které mi za těch pár set korun navíc určitě stálo. Vymýšlet, jak zakrýt viditelné krabičky pod V1 se mi totiž fakt nechtělo, stejně jako lepit vypínače na stěnu pomocí oboustranných pásek kvůli tomu, že nepasovaly na otvory v krabičkách. Jen je třeba počítat s tím, že pokud máte například dvě krabičky ve zdi napasované úplně u sebe, budete na ně držáky pro V2 muset montovat trochu bokem (respektive šroubek půjde více ze strany), protože jsou poměrně široké a dva vedle sebe se tak vlezou jen takto. Nejste-li však úplná kopyta, zvládnete to.

Super řešení, avšak za vyšší cenu

Celá zapojovací akce mi trvala zhruba hodinku a půl a to navíc z velké části kvůli zdlouhavému updatu Bridge. Po celou její dobu jsem se nesetkal s jediným problémem, který by vyžadoval například opětovné připojení či cokoliv podobného, což mě velmi potěšilo stejně jako celý extrémně jednoduchý a uživatelsky přívětivý proces propojování vedený aplikací. Nebál bych se proto říci, že je řešení od Hue řešením prakticky pro kohokoliv, protože si nedokážu představit člověka, který by díky instrukcím v aplikaci nebyl schopný světla zapojit přesně tak, jak potřebuje. Kromě jednoduchosti je třeba vyzdvihnout i jeho univerzálnost – žárovky či světla Hue ve spojení s vypínači Dimmer Switch lze totiž využít prakticky na cokoliv od místností po schodiště (právě schodišťové vypínače jsou přitom největším elektropeklem). Když k tomu navíc přičtu (pro mě a mé blízké) líbivý design vypínačů, ale i jiného Hue příslušenství, na které se postupem času také chystám, dostávám asi to nejlepší smart světelné řešení, které jsem doma zkrátka mohl chtít.

Jediným zádrhelem může být cena. Celá má zábavička, kterou jsem si sem za hoďku a půl namontoval, totiž vychází při dnešních cenách na 15939 Kč. Žárovky jsem totiž zvolil White and Color Ambiance v setu 2 kusů za cenu 2749 Kč za set, Bridge vychází na 1649 Kč (naštěstí stačí jen jeden) a Hue Dimmer Switch V2 pak vychází 549 Kč za kus a já jich potřeboval 6. O levnou legraci se tedy tak úplně nejedná.

Pokud vás předešlé řádky bavily a oceníte je v komentářích, v následujících týdnech se můžu rozepsat o využitelnosti celého systému jako takového a o mých dalších zkušenostech, které by vám mohly s nákupem pomoci.

