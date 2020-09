Nejlepší filmy na HBO GO

Streamovací služba HBO GO nabízí řadu zajímavých seriálů i filmů. V bohaté nabídce je ale někdy těžké se zorientovat, takže pokud chcete snadno a rychle najít film, který vás zaručeně nezklame, je někdy dobré vzít v úvahu jeho celkové hodnocení. Jaké jsou momentálně nejlépe hodnocené snímky na HBO GO?

Začátek září si můžete zpříjemnit dalším legendárním počinem z devadesátých let – Tarantinovými Pulp Fiction. Vychutnejte si vzájemně provázané příběhy, ve kterých figurují zlodějíčci Pumpkin a Honey Bunny, nájemní vrazi Vincent a Jules, krásná mafiánská manželka Mia Wallace nebo třeba stárnoucí boxer Butch. Velmi příjemnou třešničkou na dortu je skvělý nestárnoucí soundtrack.

Kdo by neznal Forresta Gumpa? Zpočátku to vypadalo, že osud Forrestovi nepřeje. Rozumu příliš nepobral, má problémy se zády a nepochází z bohaté rodiny. Shodou okolností se ale vždy nachomýtne k různým historickým událostem, a některé z nich také ovlivní. Ať už je to ikonický tanec Elvise Presleyho, setkání s prezidenty, válka ve Vietnamu, aféra Watergate nebo investice do Applu, Forrest byl zkrátka u všeho. Za všech okolností si ale zachovává čisté srdce a především lásku ke své milované Jenny.

Pátá epizoda ságy Star Wars patří u řady fanoušků mezi ty nejoblíbenější. Připomeňte si znovu příběh Luka Skywalkera, který zjišťuje pravdu o svém původu, a vychutnejte si akční sci-fi klasiku, ve které není nouze o souboje se světelnými meči a další napínavé a působivé okamžiky.

Dokumentární snímek Skutečné bratrstvo neohrožených vypráví o událostech z roku 1942, kdy americká armáda sestavila dobrovolný pluk parašutistů, jejichž úkolem byl seskok na nepřátelském území v Evropě. Muži z tohoto pluku se zúčastnili například výsadku v Normandii, boje za osvobození Holandska nebo dobytí Orlího hnízda.

Lví král je legenda mezi devadesátkovými disneyovkami. Na streamovací službě HBO GO si můžete opět připomenout příběh mladého Simby, jeho zlého strýce Scara a kamarádů Puby a Timona. Simba je po tragické smrti svého otce vyhnán pryč z království, brzy je ale postaven před náročný úkol – vrátit se zpět, porazit Scara a získat zpátky trůn, který mu náleží.

Milovníci kouzlení jistě ocení snímek Dokonalý trik, ve kterém excelují Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Cain nebo třeba Scarlett Johansson. Děj filmu se odehrává v Londýně na přelomu 19.a 20. století, a vypraví příběh dvou přátel a kolegů – kouzelníků, které do sebe jedné osudné noci odtrhne jejich nejobtížnější trik. Kam až může zajít vzájemná nevraživost, a existuje cesta ven?

V nabídce HBO GO byste neměli přehlédnout ani film Tenkrát na Západě – legendární filmové dílo Sergia Leoneho s kultovní hudbou Enia Morriconeho, s krásnou Claudií Cardinale a charismatickým Henrym Fondou. Připomeňte si příběh z dob Divokého Západu o vraždě, chamtivosti i pomstě.

Hudební drama Whiplash vypráví příběh devatenáctiletého jazzového bubeníka Andrewa Neimana, který sní o hvězdné kariéře. Neúspěch jeho otce coby spisovatele ho ale pronásleduje jako noční můra, a Andrew pochybuje, zda se jeho sny vůbec někdy naplní. Když se jednoho dne Andrew setká s dirigentem Terencem Fletcherem, jeho život i kariéra začne nabírat na dramatických obrátkách.

Poté, co je v New Yorku unesen kamion, dochází k zatčení pětice zločinců. Všichni zadržení se musí podrobit výslechu – problém je ale v tom, že nikdo z nich není vinen. Rozhodnou se tedy, že se policii pomstí. Zpočátku všechno běží tak, jak má, postupem času se ale ukáže, kdo skutečně za vším stojí, a v sázce jsou najednou také lidské životy.