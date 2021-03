Filmové a seriálové novinky na HBO GO, kterými si můžete zpříjemnit víkend

Před námi je opět nový měsíc a spolu s tím také další díl našeho seriálu o zajímavých novinkách, které nabízí streamovací služba HBO GO. Na co se můžete kromě dvou verzí českého dokumentu V síti těšit?

Genera+ion je temný, ale hravý půlhodinový seriál, který sleduje různorodou skupinu středoškoláků, jejichž zkoumání současné sexuality testuje hluboce zakořeněné přesvědčení o životě, lásce a povaze rodiny v jejich konzervativní komunitě.

Tento dokumentární film vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. Jedná se o verzi 18+, kde došlo pouze k rozostření tváří predátorů.

Snímek Covidové deníky z New Yorku sleduje pět mladých filmařů ve věku od 17 do 21 let, kteří během první vlny pandemie Covid-19 v New Yorku natáčejí vlastní životy, aby se námi podělili o příběhy svých rodin. Hluboce osobní film předkládá intimní a dojemný pohled na obtížnou situaci všech nepostradatelných pracovníků a jejich příbuzných v prvních dnech této krizové situace, kdy začíná boj proti smrtícímu viru, který sráží zemi na kolena.

Magdaléna se vydává hledat svého syna, který zmizel na cestě k americkým hranicím. Prochází opuštěnými městy a pustou krajinou v dnešním Mexiku a potkává Miguela, mladíka nedávno deportovaného ze Spojených států, který se vrací domů. Ti dva se rozhodnou pokračovat v cestě společně – Magdaléna hledá svého syna a Miguel touží znovu vidět svou matku na území, kde se vedle sebe potulují oběti i agresoři.

Den před jejich svatbou se Laura s Danielem vydávají na rodinnou venkovskou usedlost. Pár je pod velkým tlakem. Laura se rozhodne vyrazit na procházku a skončí v domě mladého souseda, kde právě probíhá tichá párty. Původně zábavný večer se však záhy promění v násilný a hrůzný zážitek.