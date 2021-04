Nejlepší rodinné filmy na HBO GO

Letošní Velikonoce budou vzhledem k současné situaci opět tak trochu jiné. Drtivá většina z nás je bude muset strávit doma, bez výletů, dovolených, a bez návštěv rodiny a příbuzných. To ale neznamená, že byste se doma měli nudit. Pokud se vám nebude chtít na procházku, můžete usednout k některému z rodinných filmů na streamovací platformě HBO GO. Vybrat si můžete třeba některý z našich dnešních pěti tipů.

Snímek Coco sice vypráví o zcela jiné tradici než jsou Velikonoce, přesto ale stojí za to. Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.

Po záhadné letecké havárii se chlapec ocitá na tajemném ostrově. Na stopě je mu výhružný temný obr, přestože není jasné, zda mu chce pomoci, nebo ublížit. Aby mu unikl, chlapec startuje motocykl a prchá magickým ostrovem k domovu. Cestou potká zpěvavého ptáčka, který se stane jeho průvodcem. Společně se vydávají vstříc dobrodružství, snaží se uniknout temnému obrovi, dozvědět se více o záhadném neštěstí a odhalit skutečnou povahu exotického ostrova. “Daleko” je úžasný animovaný film oceňovaného lotyšského režiséra Gintse Zilbalodse, který má na svědomí scénář, produkci, režii i animaci.

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla. Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa.

Když úzkoprsý velitel Jake Carson (John Cena) přispěchá se svým elitním týmem zkušených hasičů (Keegan-Michael Key, John Leguizamo a Tyler Mane) na záchranu tří sourozenců (Brianna Hildebrandová, Christian Convery a Finley Rose Slaterová) ze spárů ničivého požáru, rychle si uvědomí, že je žádný výcvik nemohl připravit na dosud nejnáročnější práci ze všech – hlídání dětí. Životy, zaměstnání a dokonce i požární sklad hasičů, jimž se nedaří vypátrat rodiče nezbedných ratolestí, se rázem obrátí vzhůru nohama. Záhy zjistí, že děti jsou – stejně jako oheň – divoké a nepředvídatelné.

Hrdinka rodinné komedie z původní produkce HBO Chrissa Maxwellová se právě přistěhovala s rodiči do zasněžené Minnesoty a v polovině roku musí začít chodit do nové školy. Hned první den ji posadí vedle vyhlášené trojice dívek, které jí okamžitě začnou ztrpčovat život. Terorizují ji i ostatní spolužáky ve třídě, v autobusu, přes Internet a dokonce i v plaveckém klubu. Zdá se, že Chrissa si nedokáže získat jedinou novou kamarádku, dokonce ani dívku, která by přítelkyni potřebovala ze všech nejvíc. Když se však posměšky stupňují a šikanování zajde příliš daleko, Chrissa je nucena najít způsob, jak tomu všemu zamezit. Dokáže trojici porazit a zachovat si přitom na rtech úsměv? Režii má Martha Coolidgeová, v hlavní roli uvidíme Sammi Hanrattyovou.