Oslavte 30. narozeniny TSBOHEMIA a získejte od ni zdarma dárky za statisíce!

TSBOHEMIA.CZ oslaví své 30. narozeniny ve velkém stylu! Dárky totiž tentokrát nepřijímá, ale naopak rozdává a to komu jinému než jejím věrným zákazníkům. Připravena je pro někonkrétně jedinečná soutěž, jakou u prodejců elektroniky v Česku zatím doposud nikdo neviděl. Od 28. října každý týden vyberou 30 šťastlivců, kteří si budou moci vybrat jakýkoliv produkt z centrálního skladu v Olomouci. Ale pozor, nebude to tak jednoduché! Na tento „narozeninový úlovek“ budou mít výherci jen 30 sekund, aby popadli jeden produkt, který jim padne do oka. Pro někoho to může být málo, pro jiného dostatek času – každý vyhrává, otázkou je jen, co si odnese právě on.

K výběru jsou produkty jako televize, notebooky, mobily, jízdní kola, grafické karty, mixéry a další. Ve skladu se nachází i opravdové klenoty – například celoodpružené kolo MMR KENTA SL 10 za 210 990 Kč, notebook Apple MacBook Pro 16“ M3 Max v hodnotě 109 990 Kč nebo 55″ monitor Samsung Odyssey Ark G97NC za 68 870 Kč – a tisíce dalších produktů, které opravdu stojí za pozornost.

Navíc, při nákupu produktů Apple získají zákazníci dvojnásobnou šanci na výhru. Každý nákup s Apple produktem v hodnotě 1 000 Kč a více přinese jednu extra registraci k soutěži.

Jak se akce zúčastnit?

Nakupte v TSBOHEMIA mezi 21. říjnem 2024 až 1. prosincem 2024 v rámci jedné objednávky nákup nad 1 000 Kč (včetně). Platí pro nákupy na e-shopu i na prodejnách. Fakturu zaregistrujte v níže uvedeném formuláři. Každý faktura může být registrovaná pouze jednou. Každý týden vylosuje TSBOHEMIA 5 výherců z celkových 30, kteří se úspěšně registrovali do akce. Výherce pozve k nim do Olomouce, kde dostanou jedinečnou příležitost zúčastnit se „Velké narozeninové loupeže“ a odnést si jeden fantastický produkt ze skladu.

Na akci se vážou další podmínky, které naleznete ZDE.

