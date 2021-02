5 filmových novinek, které byste si v únoru neměli na HBO GO nechat ujít

Polovina února je již za námi, a za tu dobu přibyly v programové nabídce streamovací služby HBO GO zajímavé filmové přírůstky. Ne vždy se jedná o ty nejžhavější novinky, což ale neznamená, že nabídka titulů nebyla zajímavá. Pojďte se s námi podívat na pětici filmů, které se tento měsíc objevily na HBO GO.

Děj filmu Pravda a spravedlnost se odehrává v Estonsku koncem 19. století. Mladý energický muž Andres přijíždí se svou ženou Krõõt na novou farmu, kterou si koupili na půjčku, aby mohli začít nový život. Robber’s Rise se musí stát místem vhodným pro rodinu s dětmi. Nový domov ale vyžaduje hodně práce a důslednosti – začíná souboj s přírodou, osudem a zlomyslným sousedem jménem Pearu. Když život nadělí muži více utrpení než vytoužených úspěchů, začne zoufale hledat pravdu a spravedlnost – u soudu, v hospodě i v Bibli, obětuje při tom svou rodinu, přátele a nakonec i sama sebe. Sen o prosperujícím a láskyplném místě se noří čím dál hlouběji do stínu reality.

Nevěsta a ženich přijíždějí do svého pokoje v luxusním hotelu, aby zde strávili svatební noc. Když nevěsta Eleanor (Avigail Harariová) zjistí, že její manžel Noam (Ran Danker) dostal od své bývalé přítelkyně prsten jako svatební dar, začíná hádka. Na Eleanořino naléhání novomanželé opouštějí hotel a vydávají se na výpravu, aby prsten vrátili. Jejich snadná mise se však rázem promění v celonoční odyseu napříč ulicemi Jeruzaléma. Během jediné noci jsou oba nuceni čelit svým bývalým partnerům, potlačeným pochybnostem i životům, které se rozhodli navždy opustit.

V únoru si na HBO GO přijdou na své také mladší diváci. Grizz, Panda a Leďák jsou tři outsideři, kteří se snaží zapadnout. A když přitom kápnou na zmrzlinu (nebo nízkotučný mražený jogurt), tím líp. Přidejte se ke každodenním smolným příhodám Medvědů, když pátrají po něčem k snědku, jen tak blbnou, případně se snaží vyjít mezi sebou nebo se světem kolem. Bez ohledu na situaci je očividné, že být medvědem v moderním, civilizovaném světě není hračka. Když se Grizz, Panda a Leďák dostanou do hledáčku Odboru kontroly zvěře, svět se jim obrátí vzhůru nohama. Jejich snaha stát se hvězdami internetu přitáhne zcela nechtěnou pozornost a hrozba, že „bratry“ rozdělí, je vyžene na předalekou pouť od jejich sluje. Medvědům nezbývá než uprchnout, opustit svůj domov u San Francisca a zamířit do končin, kde jsou medvědi víc doma než kdekoli jinde, do Kanady.

Alice (Paula Patton) a David (Matthew Goode), kteří se nedávno dali dohromady, berou své ne zrovna nadšené děti na rodinnou dovolenou na chatu v Cornwallu, aby se všichni lépe poznali. Prázdniny naberou nečekaný spád, když děti na místní pláži objeví kouzelného (a velmi nevrlého) písečného skřítka, který má schopnost plnit přání. Setkávají se také s místním podivínem Tristanem (Russell Brand), který chce zázračného tvora chytit a využít ve svůj prospěch. Následné dobrodružství semkne děti dohromady a přiměje je akceptovat nově nalezené štěstí jejich rodičů.

Liberální politik Gerben Kooistra se dočasně stává starostou malého města, aby získal čas při řešení „soukromého problému“. Brzy zjistí, že pohraniční vesnice je centrem pašeráků drog, v jejichž čele stojí ostřílený zločinec Toontje van Wanrooji. To, co se původně zdálo jako snadný úkol, se promění v nebezpečnou misi, když si uvědomí, že se musí pustit do boje s Toontjem, aby se znovu dostal na vrchol. Mezitím se jeho syn zamiluje do Toontjeho vnučky a chystá se objevit pravou podstatu Gerbenova tajemství.