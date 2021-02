Filmové a seriálové novinky na HBO GO, které vám zpříjemní konec února

Únor se chýlí ke konci, i v jeho posledním týdnu se ale v programové nabídce streamovací služby HBO GO objevila hrstka zajímavých seriálů. Jakých pět novinek stojí rozhodně za sledování?

My děti ze stanice ZOO

Christiane, Stella, Babsi, Axel, Michi a Benno se potkávají v berlínských klubech, kam chodí na tajné opojné večírky. Jsou plní sil a cítí se neohroženě. Na plné obrátky si užívají života v tomto „ráji“, který se na první pohled zdá být plný barev, troufalostí a vzrušujících zážitků. Postupně se sbližují a společně hledají nová vzrušení a požitky. Ocitají se na vrcholu euforie, ze které

však padají na hluboké dno. Hlavní hrdinkou je Christiane, jejíž život se bortí po ošklivém rozchodu rodičů. Z domu utíká přímo do svůdného prostředí berlínského podsvětí. Únik před realitou, život v přítomném okamžiku, začátky krásných přátelství, móda, hudba, závislosti… Samotný seriál je značně návykový. Celým seriálem prostupuje hudba, která vznikla ve spolupráci s pozůstalostí Davida Bowieho.

Dokument ALLEN vs. FARROW z produkce společnosti HBO Documentary Films, jehož autory jsou oceňovaní investigativní filmaři Kirby Dick, Amy Ziering a Amy Herdy, se noří do osobních příběhů provázejících jeden z nejslavnějších a v bulváru nejvíce propíraných skandálů Hollywoodu: obvinění Woodyho Allena ze sexuálního zneužívání tehdy sedmileté dcery Dylan jeho partnerky Mii Farrow, následného soudního sporu o opatrovnictví, odhalení Allenova vztahu se Soon-Yi a kontroverzního vývoje v následujících letech. Do té doby harmonické partnerství Farrow a Allena, kteří byli známi pro svůj soulad na filmovém plátně i mimo kamery, se v důsledku veřejného nařčení ze zneužívání a následných vyostřených sporů nenávratně roztříštilo a vztahy rozrůstající se rodiny byly zpřetrhány.

Nejslavnější superhrdina na světě (Tyler Hoechlin) a nejznámější komiksová novinářka (Elizabeth Tulchová) jsou nuceni čelit dosud největší výzvě – stresu, tlaku a problémům, jimž jsou pracující rodiče v dnešní společnosti vystaveni.