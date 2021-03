5 komedií na HBO GO, které vám zpříjemní březen

Nový měsíc je tady. Pokud hledáte způsoby, jak si zpříjemnit jeho začátek, můžete vyzkoušet nějakou zajímavou komedii. V programovací nabídce streamovací služby HBO GO se jich v poslední době objevilo celkem dost – my jsme pro vás vybrali pětici těch nejzajímavějších.

Adrian (Vincent Lacoste), bývalá dětská hvězda, vkládal do své budoucnosti velké naděje. Ale teď, když se blíží jeho třicáté narozeniny, nic není tak, jak si představoval. Krom toho, že jeho milostný život nestojí za nic, byl vyhozen ze svého bytu a musí se nastěhovat zpátky rodičům. Jeho život je omezen na flirtování s dívkami v místních barech, ale ani v tomhle už dávno nevyniká. Jeho herecká kariéra je v troskách a on se cítí pod psa. Pak ale na policejní stanici potká krásnou mladou Léu a zaslechne o konkurzu na roli mladého francouzského hrdiny Charlese de Gaulla…

Andy Sachsová (Anne Hathawayová) je inteligentní mladá žena z amerického středozápadu, která právě dokončila studia práv a chtěla by se stát redaktorkou časopisu. Andy se uchází o místo v nejprestižnějším módním titulu „Runway“. Přestože se o oděvní průmysl příliš nezajímá, je to jediný časopis v New Yorku, který pořádá výběrové řízení – na pozici druhé asistentky šéfredaktorky Mirandy Priestlyové (Meryl Streepová). Jak Andy záhy zjistí, Miranda je primadona, která má v módním průmyslu obrovský vliv, jehož neváhá využít. Takže i když Andy vysněnou práci získá (především díky tomu, že se ocitne ve správný čas na správném místě), brzy je jí jasné, že by Miranda svými nekonečnými požadavky a odmítáním stanovit konec pracovní doby zkoušela i trpělivost svatého. Andy se ze všech sil snaží udržet si práci i zdravý rozum, neboť ví, že jí doporučení od Mirandy otevře dveře v téměř každém časopise. Dokáže však ten obrovský tlak ustát, aniž by se zbláznila?

Nevěsta a ženich přijíždějí do svého pokoje v luxusním hotelu, aby zde strávili svatební noc. Když nevěsta Eleanor (Avigail Harariová) zjistí, že její manžel Noam (Ran Danker) dostal od své bývalé přítelkyně prsten jako svatební dar, začíná hádka. Na Eleanořino naléhání novomanželé opouštějí hotel a vydávají se na výpravu, aby prsten vrátili. Jejich snadná mise se však rázem promění v celonoční odyseu napříč ulicemi Jeruzaléma. Během jediné noci jsou oba nuceni čelit svým bývalým partnerům, potlačeným pochybnostem i životům, které se rozhodli navždy opustit.

Argentina, prosinec 2001. Skupina přátel a sousedů v čele s bývalým fotbalistou Fermínem se rozhodne dát dohromady všechny své úspory na zemědělský projekt v jejich městečku. Den poté, co peníze uloží do bankovní úschovy, se bankovní systém v Argentině zhroutí a oni tak o všechno přijdou. Jak brzy zjistí, nejsou jen oběťmi ekonomického kolapsu země, ale byli napáleni bezskrupulózním právníkem a manažerem banky, kteří se rozhodli využít situace ve svůj prospěch. Co kdyby se mohli k úsporám znovu dostat? Skupina mužů a žen z malého města spojí své síly v tomto napínavém komediálním snímku, který spadá do populárního „heist“ žánru, aby získali zpět to, co jim právem náleží.

Čtrnáctiletá Juliette žije se svým otcem a starším bratrem na předměstí Québecu. Když byla Juliette mladší, její matka opustila rodinu, aby mohla pokračovat v kariéře v New Yorku. Od té chvíle začala Juliette přibírat na váze. Teď není obézní, ale je zjevně nejsilnější dívkou na střední škole. To jí však nebrání v tom, aby byla plná života, zábavná a velmi vzpurná. Juliette má velké sny – chce pořádat nejžhavější večírky, přestěhovat se do New Yorku za matkou a randit s nejúžasnějším chlapcem ze školy. Stručně řečeno, chce všechno, co nemůže mít, díky čemuž občas zapomíná na ty, kteří ji opravdu milují. Film sleduje Juliette během jejích posledních hektických týdnů před letními prázdninami.