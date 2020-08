Srpnové seriálové novinky na HBO GO, které si zaslouží vaši pozornost

Podobně jako na Netflixu přibývá i ve streamovací službě HBO GO každou chvíli nový zajímavý obsah. Natáčení spousty seriálů i filmů bylo sice v uplynulých měsících v souvislosti s aktuální situací dočasně pozastaveno, i přesto se ale na HBO GO objevila hrstka nových seriálů, které stojí minimálně za vyzkoušení. Které to jsou?

Koronavirová pandemie, která počátkem letošního roku uvěznila řadu lidí po celém světě v jejich domovech, se začíná odrážet také ve filmové a seriálové tvorbě. Jedním z příkladů je finský seriál s názvem Doma, který sestává ze sedmi krátkých snímků, vyprávějících o nucené izolaci a střetu člověka se sebou samotným.

Kondor je akční špionážní thriller z roku 2018. V hlavní roli uvidíme Maxe Ironse coby mladého analytika CIA Joea Turnera. Joe v době svého nástupu k CIA naivně doufal, že se mu podaří agenturu zevnitř přetvořit k lepšímu. Jednoho dne Joe narazí na geniální, ale smrtící plán, kvůli kterému jsou životy milionů lidí v ohrožení.

Fanoušky hororových a tajemných příběhů jistě potěší již třetí řada seriálu Ash vs. Evil Dead. Ash se desítky let zabývá lovem příšer, a až dosud se úspěšně vyhýbal útokům neživého zla. Ve chvíli, kdy vražedná epidemie začne ohrožovat celé lidstvo, musí Ash sebrat všechny síly a postavit se vlastním i „skutečným“ démonům.