5 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (2. 7. 2021 – 3. 7. 2021)

Týden se opět nachýlil ke konci a spolu s blížícím se víkendem si možná někteří z vás pokládají otázku, na co se podívat. Pokud patříte mezi předplatitele streamovací služby HBO GO, určitě uvítáte přehled pěti filmových novinek, které nyní přibyly v její programové nabídce.

V tomto napínavém, akcí nabitém filmu na motivy komiksové série Marvel se pět mladých lidí se zvláštními schopnostmi musí podrobit léčbě na tajné instituci. Rahne Sinclairová, Illyana Rasputinová, Sam Guthrie a Roberto De Costa jsou čtyři mladí mutanti, které drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová za účelem jejich psychiatrického pozorování. Je přesvědčená, že představují nebezpečí sami sobě i celé společnosti. Má je neustále na očích a snaží se je naučit ovládat jejich schopnosti. Když se však osazenstvo rozroste o Danielle „Dani“ Moonstarovou, začnou se v nemocnici dít zvláštní věci. Pacienty ovládají halucinace a vzpomínky z minulosti. Nepotrvá dlouho a jejich mutantní schopnosti – a vzájemné přátelství – podstoupí zkoušku, při níž budou muset svést bitvu o to, aby vyvázli živí.

Když Freddy přijde o práci poslíčka pizzy, nechá se společně se svým nejlepším kamarádem Marvinem zaměstnat u druhořadého gaunera Spiggse. Poté, co zpackají jednoduchý úkol, je Spiggs pověří něčím mnohem záludnějším – mají zabít gangstera Donnyho Konga, který spí se Spiggsovou ženou. Když je však místo něho omylem sprovozen ze světa někdo jiný, cesty Freddyho a Marvina se zkříží s někým, kdo je ještě děsivější než jejich šéf… obávanou mafiánkou a jejími smolařskými kumpány Semem a Royem. Následný chaos přeroste do světa plného bujaré zábavy a násilí, které ohrozí jejich životy a přinutí je přehodnotit volbu povolání.

V tomto akčním thrilleru od režiséra Tonyho Scotta, mladý průvodčí Will (Chris Pine) a zkušený inženýr Frank (Denzel Washington) zjistí, že se nezastavitelný vlak převážející tuny nebezpečných chemikálií řítí na Willovo rodné pensylvánské městečko, kde žije se svou ženou a dítětem. Aby zabránili katastrofě epických rozměrů, musí přijít na to, jak se dostat do splašené lokomotivy dřív, než se přiblíží k městu. V cestě jim stojí ředitel společnosti Galvin (Kevin Dunn), jemuž mnohem více než na lidských životech záleží na záchraně ceny akcií. Dvojice má však na své straně schopnou dispečerku Connie (Rosario Dawsonová), která je naviguje v jejich nesčetných pokusech zkrotit a následně zastavit potenciálně smrtící lokomotivu.

Německo, 70. léta minulého století. Stephanie je inteligentní a energické dítě, které však cítí, že s její rodinou něco není v pořádku. S rodiči vede život v izolaci, který je poznamenán symbiotickým vztahem s její duševně labilní matkou Sybille. Sybille se ve skutečnosti nikdy zcela nevymanila z vlastního dětství a životem proplouvá v obklopení svých vzpomínek a věcí z minulosti. Stephaniein otec také není pro dítě důvěryhodnou oporou. Stephanie se čím dál více stahuje do sebe a další roky přinášejí pouze stárnutí a zmar, ale žádnou budoucnost. Stephanie prchá před svou úzkostí a beznadějí do temného světa barbarských fantazií, které jsou živeny stopami časů minulých a patří pouze jí. Jednoho dne však toto tajemství pronikne do reality rodiny.

Když speciální policejní jednotka vyrazí dveře undergroundového klubu rváčů s názvem Knuckledust, objeví sedm podzemních pater skutečného pekla, naplněných mrtvolami nesčetných bojovníků, zabijáků a zločinců. Pouze jeden do bezvědomí zbitý muž, který sotva dýchá, je stále naživu: Hard Eight. Pochybný vládní úředník je již na cestě, aby ho odvezl pryč. Vrchní inspektorce Katherine Keatonové a jejím týmu zbývá devadesát minut na to, aby ho vyslechli a zjistili, zda je jediným přeživším šťastlivcem, nebo naopak masovým vrahem. V pavučině všudypřítomných lží a korupce vyvstává otázka: „Kdo je skutečný zločinec?“