Nejlepší seriály z produkce HBO GO, které byste si neměli nechat ujít [1. díl]

Streamovací služba HBO GO nabízí spoustu seriálů různých žánrů. Řada těchto seriálů pochází přímo z produkce HBO GO, a v mnoha případech je opravdu o co stát. V našem dnešním článku se podíváme hned na několik HBO seriálů, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Sága s názvem Hra o trůny, inspirovaná populární knižní sérií George R. R. Martina, se mezi diváky těší velké oblibě a patří mezi nejsledovanější na HBO GO. Připomeňte si příběhy Sedmi království Západozemí a nechte se strhnout nekončícím bojem o Železný trůn.

Seriál o Carrie Bradshaw a jejích kamarádkách má kořeny svých počátků v roce 1998, jeho šestá epizoda pochází z roku 2003. Série, jejíž tvůrci vycházejí ze stejnojmenného románu Candace Bushnell, jistě není pro každého, svou cílovou skupinu si ale vždy najde. Carrie Bradwshaw spolu se svými přítelkyněmi v seriálu dokazuje, že třicítka není překážkou nejen pro různá dobrodružství, ale také pro pochybnosti, pády a přešlapy.

Pokud patříte mezi příznivce českých seriálů, nenechte si na HBO GO ujít tuzemské zpracování Terapie z dílny Marka Najbrta, Petra Zelenky a dalších. V hlavní roli seriálu, který čítá tři série, uvidíte svérázného Karla Rodena a spoustu dalších hvězd. Terapie ukazuje, že problémy nemusí trpět zdaleka jen klienti, ale že se těžkosti nevyhýbají ani samotnému terapeutovi.

Seriál Westworld je inspirovaný stejnojmenným snímkem Michaela Crichtona z roku 1973. Vypráví o futuristickém zábavním parku, který obývají robotické bytosti. Westworld je svět, ve kterém je možné uspokojit všechny touhy, a kde se protíná blízká budoucnost s minulostí.

Dramatický seriál Černobyl vypráví o tragických událostech jaderné havárie z roku 1986, o tom, co jim předcházelo a co následovalo. V seriálu z režisérské dílny Craiga Mazina hrají Jared Harris,Stellan Skarsgård, Emily Watson, Jessie Buckley, Paul Ritter a řada dalších.

V seriálu True Blood: Pravá krev se snoubí prvky hororu, erotického thrilleru a satiry. True Blood nahlíží na fenomén upírů tak trochu jinak – upíři zde představují minoritu, která je do jisté míry součástí běžné společnosti, a jejíž příslušníci mají své slabosti, touhy a nedokonalosti jako každý jiný.

Desetidílná minisérie Bratrstvo neohrožených, jejíž tvůrci vycházejí z díla spisovatele Stephena E. Abroseho, vypráví o elitní jednotce americké armády z druhé světové války. Takzvaná Easy Company se v roce 1944 účastnila výsadku ve Francii, stála v čele operace Market-Garden a prodělala ofenzívu na Rýně, zaútočila na nacisty v Bastogne i v Bulge a v roce 1945 pomáhala dobýt Hitlerovo „nedobytné“ Orlí hnízdo v Berchtesgaden.