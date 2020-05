Nejlepší české filmy na HBO GO: 6 skvělých českých filmů, které stojí za pozornost

Streamovací služba HBO GO se může pochlubit poměrně zajímavou nabídkou filmů a seriálů české provenience. V našem dnešním článku se podíváme na to, jaké tuzemské snímky HBO GO nabízí. Sestavili jsme pro vás výběr českých filmů, které vám mohou zpříjemnit nebo ozvláštnit večer. Pokud si myslíte, že v našem seznamu nějaký český filmový klenot chybí, dejte nám vědět do komentářů.

Děj filmu Ve stínu se odehrává v bývalém Československu v neveselých padesátých letech minulého století. Kapitán Hakl vyšetřuje zdánlivě běžnou krádež v klenotnictví, ze které se ale díky zákulisním intrikám začíná stávat politická kauza. Ta se má stát zástěrkou pro události mnohem většího významu, od kterých má odvrátit pozornost veřejnosti. Ke slovu se dostává major Zenke a jeho teorie o zapletení židovské obce do krádeže, Hakl ale tuší, že věci se ve skutečnosti mají jinak.

Samotáři

Kultovní české Samotáře Davida Ondříčka jsme zmiňovali již v našem článku o nejlepších komediích na HBO GO. Děj filmu se odehrává v devadesátých let ve velkém městě, kde se vzájemně proplétají cesty a příběhy svérázných protagonistů – huliče Jakuba, prohnaného Roberta, mírně vyšinutého neurologa Ondřeje a dalších.

Snímek Úsměvy smutných mužů je adaptací stejnojmenného bestselleru Josefa Formánka. Pojednává o pití, závislosti, vůli, životu a všem, co s tím souvisí. Prostředí léčebny se může stát místem nadějí, nových začátků, ale také konců, konfliktů a odhalování zapomenutých niterných ran. Josef se při svém pobytu setkává s řadou dalších mužů, z nichž každý má za sebou pestrý a neopakovatelný příběh.

Film Tiché doteky rozhodně není obyčejný. Není to jen tím, že se v něm mluví anglicky – neobyčejný je i jeho příběh, atmosféra, zápletka i finální rozuzlení. Mladičká Mia (Eliška Křenková) se nechává zaměstnat jako au-pair ve velmi dobře situované rodině s desetiletým chlapcem. Velice záhy ale zjišťuje, že se bude muset držet řady velmi neobvyklých striktních nařízení, a že u těch to zdaleka nekončí.

Vdova Hana (Zuzana Kronerová) vede stereotypní a obyčejný život – ovšem pouze do doby, než pozná otužilce Broňu (Pavel Nový). Její svět se z úzkého rodinného kruhu začíná pomalu, ale jistě rozrůstat i na vlastní zájmy. Rodina, jejíž členové mají co dělat sami se sebou, to nenese příliš dobře. Zamilovaná Hana nakonec nachází nečekaného spojence a bere život do vlastních rukou.

Snímek Miss Hanoi se odehrává v netradičním prostředí vietnamské komunity v jednom českém příhraničním městečku. Zde byla před lety svými spolužáky zavražděna Vietnamka jménem Hien. Vrazi byli nyní po dovršení plnoletosti propuštěni z detenčního zařízení, jeden z nich je ale krátce poté nalezen mrtvý, druhý je na útěku. Vyšetřování se ujímá kapitán Kříž, který k ruce dostává místní policistku vietnamského původu Anh.