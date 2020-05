Nejlepší devadesátkové animáky na HBO GO, které si zaslouží vaši pozornost

Devadesátá léta minulého století dala vzniknout řadě skvělých filmů všech možných žánrů. V nabídce streamovací služby HBO GO naleznete spoustu titulů z této doby. My vám v následujících dnech přineseme přehled těch nejlépe hodnocených. Na webu Letem světem Applem najdete celkem tři články o nejlepších devadesátkových filmech na HBO GO. Ten dnešní – závěrečný – je věnovaný animované tvorbě.

Milujete Vánoce, Halloween a Tima Burtona? Pak vám snímek Ukradené Vánoce Tima Burtona (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas) jistě není cizí. Děj tohoto okouzlujícího animáku se odehrává ve světě, kde má každý svátek svou vlastní zemi. Jack Skellington, který vládne městečku Halloween, se jednoho dne ocitne ve Vánočním městě. To ho svou atmosférou naprosto uchvátí, a Jack se rozhodne uspořádat si své vlastní Vánoce.

Lví král je povedený animovaný muzikál z dílny filmového studia Walta Disneyho. Vypráví příběh lvíčete Simby, prince a syna krále Mufasy. Do života Simby ale zasáhne tragická rodinná událost, po které musí mladý lví princ opustit svou vesnici. Ve vyhnanství poznává nové přátele, brzy se mu ale připomenou jeho vlastní královské povinnosti.

Podobně jako ve Lvím králi není ani v oscarovém filmu Aladin nouze o chytlavé melodie. Kromě nich se můžete těšit také na pohádkový příběh Aladina, jeho opičáka Abu a krásné Jasmíny, kterou musí Aladin osvobodit ze zajetí zákeřného kouzelníka Jafara. Naštěstí má svou kouzelnou lampu, létající koberec a pořádnou dávku štěstí.

Kráska a zvíře z roku 1991 patří mezi nejvíce ceněné animované snímky své doby. Snímek vypráví klasický příběh moudré a krásné Belle, která se ocitá v obrovském a luxusním zámku tajemného prince, který byl proměněn na nestvůru. Pod nepříliš hezkou slupkou se ale může často skrývat krásné nitro – a právě tuto skutečnost Belle velmi záhy odhalí.

Elmer není typické káčátko – svým vzhledem se od zbytku svého hejna viditelně liší. Nemá ani tradiční záliby, a ze všeho nejraději se oddává každodennímu snění. I zdánlivě obyčejné a nepříliš hezké kačátko se ale snadno může stát hrdinou. Snímek Kačátko Padavka se nechal inspirovat klasickou pohádkou z pera Hanse Christiana Andersena, pod scénář se podepsal herec Harvey Fierstein.