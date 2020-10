4 seriálové novinky, které si pro vás v říjnu přichystalo HBO GO

Kromě filmů přibyly v říjnu do programové nabídky streamovací služby HBO GO také nové seriály. Tentokrát jsou sice pouze čtyři, je mezi nimi ale například také premiérový díl seriálu Mělas to vědět.

Šestidílná minisérie Mělas to vědět patří mezi nejvíce propagované novinky tohoto měsíce na HBO GO. Seriál s Nicole Kidman a Hughem Grantem v hlavních rolích vypráví o úspěšné terapeutce Grace, jejím muži a milovaném synovi, jejichž idylický život jednoho dne obárít naruby bezcitná vražda a řetězec strašlivých událostí.

Další říjnovou seriálovou novinkou je politická thrillerová série s názvem Přes mrtvoly. Seriál vypráví o politikovi Peteru Laurenecovi, jehož život se mu rozpadá pod rukama. Peter se bez pocitů viny a lítosti pohybuje na tenké hranici mezi úspěchem a katastrofou, a před očima má jen svůj vlastní cíl, soupeři se jej ale neustále snaží zničit. Přemůže své démony a zvítězí?

Medvědín je dramatický seriál ze sportovního prostředí, odehrávající se na malém městě. V Medvědíně je hokej alfou i omegou, všichni do něj vkládají své naděje a hráči musí čelit obrovskému tlaku. V den, kdy se má konat semifinálový zápas, se ale odehraje také násilný čin, po kterém zůstává jedna traumatizovaná dívka a město v chaosu.

Dokumentárním seriálem s názvem „Jak na … s Johnem Wilsonem“ provází diváka neurotický Newyorčan, který se snaží lidstvu předávat užitečné a praktické rady pro každý den. John Wilson prochází New Yorkem, v utajení zaznamenává život jeho obyvatel a přináší divákům netradiční zážitek.