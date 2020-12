Nejlepší vánoční filmy na HBO GO

Vánoce jsou za dveřmi, ale vám se ještě stále nepodařilo naladit na tu správnou sváteční náladu? Jednou z možností, jak si zajistit vánoční atmosféru, mohou být filmy. V dnešním článku vám tedy přineseme hned několik tipů na filmy z nabídky streamovací služby HBO GO, které vás naladí do té správné vánoční nálady.

Stopáž snímku Ledové království: Vánoce s Olafem činí sice pouhých 21 minut, film je ale doslova prodchnutý vánoční atmosférou od začátku až do konce. V královskví Arendelle se chystají první opravdové oslavy Vánoc, a Elsa s Annou zvou všechny obyvatele celého království. Ti ale brzy musí oslavu opustit, a Olaf se ve snaze přinést domů ty nejlepší tradice a zvyky rozhodne pročesat celé království.

Město Cleveland zasáhne prudká sněhová bouře, kvůli které musí být zrušeny všechny lety. Okolní hotely se začínají zaplňovat cestujícími, a pilotka Nina musí s nevolí souhlasit s tím, že nechá svého arogantního, ale okouzlujícího kolegu Bradyho přespat v domě rodičů. Ninina rodina ale pořádá večírek, kterého se má zúčastnit i její bývalý přítel. Brady se rozhodne předstírat, že je Nininým novým partnerem, a oba náhle zjišťují, že jsou stvořeni jeden pro druhého.

Blíží se vánoční svátky, a vývojářka Amelie Hughes se vrací do rodného městečka Christmas Creek, aby zde opět objevila skutečný smysl Vánoc. Potkává zde svého nejlepšího kamaráda z dětství Mika (Stephen Huszar) a strýce Harryho (Steven Weber), jehož podivná hádka s otcem Amelie kdysi o Vánocích rozdělila celou rodinu. Když se Amélie zapojí do místních oslav – a zamiluje se do Mika – konečně zase dostane tu správnou sváteční náladu.

Investigativní Jennifer Clark (Tiya Sircar) je jednoho dne postavena před svůj životní úkol, kterým je objevení pravého smyslu Vánoc. Na plný úvazek začne pracovat v obchodě, kde v roli prodavačky pracuje od Black Friday až do Štedrého večera. Jak to tak bývá, objevuje zde své skutečné poslání a dokonce se setká s mužem svých snů. Nastávají Vánoce, na které Jennifer nikdy nezapomene.

Zpočátku to vypadá, že to pro Fitz budou ty nejhorší Vánoce vůbec. Její rodiče se rozhodli rozejít a její malá sestra Bente se navíc kvůli úrazu ocitá v nemocnici. Čerstvě rozvedení rodiče tak musí neplánovaně stanout opět tváří v tvář, což je situace, která pro nikoho není zrovna dvakrát příjemná. Fitz nakonec uteče do areálu nemocnice, kde jí sled podnětných setkání s pacienty, zaměstnanci a návštěvníky poskytne nový pohled na její vlastní situaci.