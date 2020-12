Nejlepší vánoční filmy na Netflixu

Pokud si předplácíte Netflix, možná se budete vánoční náladě oddávat v jeho portfoliu. V televizi bude pochopitelně to, co už jsme viděli milionkrát. Proč se tedy nepodívat na nějaký vánoční film právě na této videostreamovací službě? Obsah je teď před Vánoci opravdu velmi košatý. Stačí si tedy jen vybrat. Zároveň je teď nejlepší čas vyzkoušet prvních 30 dní zdarma.

Vánoce v divočině

Jde o romantické drama, ve kterém ztvárnili hlavní roli Rob Lowe a Kristin Davis. Příběh pojednává o ženě, která už má dospělé děti a opustil ji manžel. Rozhodne se tedy Vánoce trávit nevšedně, a to v Africe, kde zkusí najít samu sebe. Třeba zde ale potká i fajn muže.

Předvánoční večer

Romantická komedie, kterou opět ocení spíše dámy. Hlavní hrdinka je učitelkou biologie na střední škole. jednoho dne se ale ze 14. století přemístí do současnosti rytíř ze 14. století. Zápletka je tedy jasná.

Grinch

Kdo by neznal Grinche, kterého skvěle zahrál Jim Carrey. Grinch, zelená potvora, se rozhodne ukrást Kdovíkům Vánoce. Jde o tak známý a populární film, že ho jistě není třeba představovat.

Zase Vánoce

Velice zajímavá a povedená komedie s Leandrem Hassumem. Otec se zasekne v časové smyčce, a to o Vánocích. Ač by to leckomu možná ani nevadilo, otec Vánoce nesnáší. Časová smyčka ale jeho samotného vede k zamyšlení.

Klaus

Pokud vám nevadí animované vánoční filmy, měli byste se podívat právě na tento. Film Klaus byl nominován na Oscara. Příběh vypráví o začátcích Santa Clause a nejednoho diváka vezme za srdce. Na čsfd.cz má film 87 %.

Vánoční výsadek

Tento film se na Netflixu objevil teprve nedávno. Poradkyně známé političky plánuje uzavřít vojenskou základnu na jednom tropickém ostrově, kde každoročně probíhá zajímavá vánoční tradice. Pochopitelně se ale zamiluje do pilota.

Vánoční kronika

Malí sourozenci budou muset zachraňovat Vánoce, jelikož nedopatřením nabourají Santovy sáně. Ve filmu lze vidět povedené herecké výkony (převážně pak Kurta Russela, jenž ztvárnil Santu) a chytlavý soundtrack. Jde opravdu o lepší vánoční americkou pohádku, která rozhodně stojí za vaši pozornost.

Anděl Páně

V tomto výčtu samozřejmě nemůže chybět český film. Anděl Páně je jednou z nejpovedenějších českých pohádek za poslední roky, která vypráví o neposlušném anděli Petroneli. Skvělá pohádka plná skvělých herců a skvělých hereckých výkonů. Na Netflixu rovněž naleznete i výborný druhý díl.