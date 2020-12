Vánoční filmy na iTunes, které nyní seženete za výhodnější cenu

Vánoce se blíží a i vy si je jistě budete chtít zpříjemnit nějakým zajímavým filmem. Apple si pro své uživatele na službě iTunes přichystal hned několik filmů s vánoční tematikou, které si nyní můžete zakoupit nebo vypůjčit výhodněji.

Ukradené Vánoce Tima Burtona

Pro někoho halloweenská, pro někoho vánoční, a pro někoho dokonce celoroční filmová klasika – to jsou Ukradené Vánoce Tima Burtona. Vychutnejte si příběh Jacka Skellingtona, který se rozhodl skoncovat se strašením a začít šířit mezi lidmi radost z Vánoc, v cestě mu ale stojí řada záludných překážek. Autorem hudby k tomuto nápaditému animovanému muzikálu je Danny Elfman.

49,- vypůjčení, 329,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Ukradené Vánoce Tima Burtona pořídíte zde.

Love Actually

Láska je všude kolem nás. Může mít různé příčiny, podoby i následky. Film Láska nebeská vypráví příběhy poměrně nesourodé směsice lidí v období okolo Vánoc, a za roky své existence se pro mnoho diváků stal nedílnou součástí povinného (před)vánočního filmového playlistu. Vychutnejte si sympatický herecký koncert v podání Colina Firtha, Hugha Granta, Keiry Knightley, Billa Nighyho, Emmy Thompson a řady dalších.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Film Love Actually pořídíte zde.

Sám doma

„Na co bychom ještě zapomněli?“ – „Na Kevina!“, „Harry, jdu do baráku!“, „Řekni dobrou noc, Kevine.“ – „Dobrou noc Kevine“. Film Sám doma sice také není z nejžhavějších novinek, své kouzlo ale zatím stále ještě neztratil a překypuje oblíbenými a zavedenými hláškami. Připomeňte si i o letošních Vánocích příběh malého Kevina, který dokázal zmizení rodiny McAllisterů a musí se v opuštěném domě utkat s mokrými bandity.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Sám doma pořídíte zde.

Ledové království

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf a Sven jsou zpět, a opět je čeká napínavé dobrodružství. Ledová královna se tentokrát vydává do kouzelného lesa a za Temné moře, aby odhalila pravdu o své minulosti. Hrozí ale, že kouzelné království bude zničeno, a Else nezbývá, než nasadit všechny své neobvyklé síly a doufat v to, že je dostatečně mocná, aby všechny zachránila.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Ledové království pořídíte zde.