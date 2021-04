Nejlepší filmy na Netflixu s nominací na letošní Oscary [2. část]

Oscary se rozdávají již 26. dubna a svých několik nominovaných pořadů má i Netflix. Jelikož jde o 17 pořadů, rozdělili jsme je do dvou článků, přičemž první část jsme vám ukázali před týdnem. Pokud zůstáváte o víkendu doma, možná by se vám některý z aspirantů na největší filmovou cenu mohl zpříjemnit den. Níže naleznete zbylých 8 filmů. Který film z dílny Netflixu by si podle vás Oscara zasloužil?

Bratrstvo pěti

Jde o válečné drama vyprávějící o veteránech, kteří se vydají do Vietnamu najít pozůstatky svého velitele a vykopat ztracený poklad. Režisérského postu se ujal Spike Lee, jenž obdržel Oscara v roce 2019 za adaptovaný scénář filmu BlacKkKlansman. Tento snímek bude bojovat o zlatou sošku v kategorii „hudba“.

Mank

Příběh nás zavede do 30. let, kde budeme sledovat scénáristu H. J. Mankiewicze, jenž momentálně dokončuje scénář k filmu Občan Kane, za který dostal Oscara. Netflix do tohoto snímku vložil velké naděje. V hlavní roli uvidíte Garyho Oldmana a Amandu Seyfried. Film bojuje o Oscara za nejlepší film, režii, hlavního herce, vedlejší herečku, kameru, hudbu, výpravu, kostýmy, makeup a zvuk.

Mám vás ráda, ať se stane cokoli

Snídáte-li, obědváte či si jen dáváte svačinku, tento dvanáctiminutový snímek je pro tuto činnost, vzhledem ke své délce, jako stvořený. Tato maličkost je nominována na Oscara za krátkometrážní film.

Ma Rainey – matka blues

Jedná se hudební drama popisující dění okolo kapely Ma Rainey v roce 1927. Máte-li rádi jazz, snímek si užijete. Smutnou zprávou je, že v srpnu minulého roku zemřel Chadwick Boseman, který ztvárnil hlavní roli, za kterou je nominován na Oscara. Film bude soupeřit s konkurencí o Oscara v kategorii hlavní herec, hlavní herečka, výprava, kostýmy a makepu.

Kripl kemp – Revoluce na kolečkách

Pořad, který bojuje o sošku v sekci dokumentárních filmů. Letní tábor vyhecuje skupinu teenagerů s nějakým druhem tělesného znevýhodnění, aby založili vlastní hnutí. Pokud vás podobná tematika zajímá, snímek vás pravděpodobně bude bavit.

Chicagský tribunál

Jeden z nejlepších filmů, který se na Netflixu v poslední době objevil. Jde o rekonstrukci známého soudního procesu, jenž reagoval na protesty v roce 1968. Zde šlo právo stranou. Historické drama může získat Oscara v kategorii nejlepší film, vedlejší herec, původní scénář, kameru, střih a píseň.

Vyznáni pro Latashu

Jde pouze o osmnáctiminutový krátkometrážní dokumentární film, který ale, vzhledem k nominaci na Oscara, diváka zaujme. A právě v této kategorii bude snímek o zlatou sošku bojovat.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

Netflix má želízko v ohni i u filmu pro nejmenší. Ovečka Shaun je všem dětem dobře známá. V tomto snímku se hlavní postava setká s návštěvníkem z jiné galaxie. Film je nominován na Oscara za nejlepší animovaný film.