Nejlepší filmy a seriály na Netflixu za poslední týdny

Netflix neustále přidává nové pořady. Kvantita ale v tomto případě rozhodně neznamená kvalita. Spousta filmů či seriálů má bohužel jen průměrná hodnocení. Níže můžete vidět pořady, které patří k těm lepším, co Netflix za poslední dobu přidal.

Komediální seriál. Na pozadí boje o obrovské dědictví narazí okouzlující muž na pracovitou ženu s neodolatelným úsměvem, který on ale nemůže vystát. A začnou se dít velké věci. Seriál bude mít 16 epizod, které Netflix přidává postupně.

Dokonalý objev

Ráda by se vrátila do práce v módním časopise. Trochu se to ale zadrhne, neboť má nového kolegu, se kterým se líbala na párty. Klasická romantická komedie na nudný večer.