Nejlepší seriály na Netflixu roku 2020

Rok 2020 je pomalu za námi. Pokud se v tomto ohledu zaměříme na Netflix, jeho fanouškovská základna výrazně porostla, za což může „vděčit“ pandemii koronaviru. Netflix v tomto roce přidal několik skvělých a velmi zajímavých seriálů, které si rozhodně zaslouží vaši pozornost. Jelikož jde o minisérie či seriály, u nichž byla odhalena prozatím jen první série, zabere vám zhlédnutí maximálně dvě odpoledne. Pojďme tedy na to.

Dámský gambit

To nejlepší si Netflix nechal pro nás až na závěr roku. Mladá dívka v sirotčinci zjistí, že má šachový talent. Po adopci se rozhodne dobýt šachový svět. Byť šachy pro někoho zrovna záživné být nemusí, seriál vás vtáhne a nepustí.

Chalífát

Seriál si bere za tematiku Islámský stát. Zároveň vypráví několik příběhů. Nahlédnete tedy do děsivého prostředí Sýrie a také Švédska, které je před útokem teroristů z ISIS. Další velmi povedený seriál, který se řadí mezi netflixovou seriálovou špičku.

Poslední tanec

Výborný dokument o Michalu Jordanovi. I když basketbal třeba nesledujete, jméno této sportovní legendy zná každý. Sám Michael vypráví příběh okolo jeho fantastické kariéry v Chicagu, který je doplněn o výpovědi spoluhráčů, protihráčů a dobových záběrů.

The Haunting of Bly Manor

Do sídla v Bly dorazí pečovatelka, jež se má starat a doučovat dvě malé děti. Prakticky ihned po příjezdu ale zjistí, že s panstvím Bly není něco v pořádku. Seriál je plný temné atmosféry. Pokud vyhledáváte tento žánr, je The Haunting of Bly Manor přesně pro vás.

Pán tygrů

Pán tygrů je zřejmě překvapením letošního roku. Seriál se tváří jako dokument o chovu velkých kočkovitých šelem. V pozadí je ale samá intrika a samý zvrat. Občas budete jen nevěřícně kroutit hlavou.

Prokletá

Na seriál Prokletá je několik rozporuplných názorů. Většina se ale shoduje, že z artušovské mytologie se dalo vytěžit víc. Seriál byl velmi očekávaný, nicméně svá očekáváni nenaplnil. To ale neznamená, že jde snad o špatný počin. Za zhlédnutí rozhodně stojí.

Ratchedová

Velmi napínávý příběh Mildred Ratchedové, která se uchází o místo sestry v jedné nemocnici. Díky lžím a manipulacím místo dostane. Ukáže se, že zájmy této zdravotní sestry nejsou úplně v souladu se zásadami nemocnice.

Paranormal

Tento seriál ukazuje, že i v Egyptě může vzniknout zajímavý fantasy hororový seriál. Byť zpracování není nejlepší a tu a tam narazíte na škraloup způsobený nízkým rozpočtem, seriál má rozhodně co nabídnout. Převážně pak zajímavý příběh a temnou atmosféru.