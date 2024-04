Žádný iPad Air s mini LED nečekejte, na podzim nám ale Apple vytře zrak

Předpovědi ohledně nasazení mini LED displeje u nové generace iPadů Air, jejíž představení má Apple podle všeho naplánováno na Keynote 7. května, jsou podle jednoho z nejspolehlivějších displejových expertů liché. Konkrétně Ross Young před pár hodinami na svém účtu na X jablíčkářům vzkázal, že jak 10,9“, tak 12,9“ iPady Air se i v letošní generaci dočkají „jen“ Liquid Retina displejů, na které Apple vsází již dlouhé roky. Fanoušci mini LED displejů však přesto zatím smutnit nemusí.

Youngovy zdroje totiž přišly s tím, že ve 4. čtvrtletí letošního roku – tedy někdy v průběhu podzimu a zimy – plánuje Apple představit 12,9“ iPad s mini LED displejem. O jaký model se bude jednat sice v tuto chvíli není vůbec jasné, jelikož řada Pro se dočká na Keynote kompletního přechodu na OLED a Airy budou v tu dobu aktualizovány zhruba půl roku, teoreticky by se mohlo jednat o zbrusu nové zařízení. Je však otázkou, kam by jej Apple chtěl zařadit a co by uživatelům vlastně nabídlo. V kuloárech se totiž v předešlých týdnech šuškalo maximálně tak o vývoji nového levného tabletu, který by sloužil k ovládání smart home. U toho by však nasazení drahého mini LED displeje příliš smysl nedávalo. O to zajímavější bude, s jakými informacemi zdroje Younga v následujících týdnech přijdou.