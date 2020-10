Nejlepší české filmové klasiky na Netflixu: 9 nejlepších klasických českých filmů, které si zaslouží vaší pozornost

Další víkend a další doporučení zůstat doma. Co ale doma dělat? Pokud nejste na společenské hry a nemáte chuť se opít, proč se nepodívat na Netflix. Tato videostreamovací služba nabízí opravdu košaté množství pořadů. U nás jsme v počtu dokonce jedni z nejlepších na světě. Netflix si je zřejmě vědom kvalit našich starších filmů. Poslední dobou totiž přidává do své databáze české klasiky, které pohladí na duši nejen starší diváky. Dnes se tedy podíváme na výčet českých klasických filmů, převážně komedií, na které můžete na Netflixu narazit. Pokud dosud nemáte Netflix, nevadí. Videostreamovací službu je možné vyzkoušet na 30 dní zdarma. Do té doby můžete Netflix kdykoli zrušit.

Na samotě u lesa

Rodina odjíždí na venkov, kde si vyhlédne hezkou chaloupku. S dědou Komárkem, vlastníkem chaloupky, se domluví, že ji od něj koupí. Prozatím si ale pronajmou jednu místnost. Jak to ale vypadá, děda se k odstěhování moc nemá. Skvělá komedie, v níž září skvělý Josef Kemr. Film natočil Jiří Menzel, který nás bohužel 5. září tohoto roku opustil.

Pelíšky

Podle mnohých jde o nejlepší českou komedii vůbec. Ač jde o film poměrně mladý, v porovnání s ostatními v tomto výčtu, už nyní jej můžeme zařadit na seznam zlaté české filmové klasiky. Děj filmu asi není třeba přibližovat, jelikož neznám nikoho, kdo by Pelíšky neviděl.

S tebou mě baví svět

Parta tatínků má zvyk se v zimě sebrat a odjet na hory – bez manželek. Letos ale mají s sebou i své ratolesti, takže si zrovna neodpočinou. Když Marie Poledňáková film dotočila, myslela si, že S tebou mě baví svět se u diváků obliby nedočká. Opak byl pravdou a tento film je již nesmrtelnou klasikou.

Vesničko má středisková

Výborná komedie, o čemž svědčí i fakt, že byla v roce 1987 nominována na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film. Jiří Menzel zkrátka uměl. Ve filmu uvidíte kromě tří Rudolfů Hrušínských i Jánose Bána nebo Mariana Labudu st.

Slavnosti sněženek

Další film Jiřího Menzela, jenž byla natočen na motivy knihy Bohumila Hrabala. Další výtečná komedie, která se. věřte nebo ne, točí kolem divočáka. V hlavní roli zde uvidíte Rudolfa Hrušínského a Jaromíra Hanzlíka.

Dědictví aneb kurvahošigutntag

Vesnický buran Bohuš, hraný Bolkem Polívkou, zdědí neskutečně velké peníze a si žít na vysoké noze. Výborná komedie plná správného vesnického humoru, ikonických hlášek a alkoholu. Kromě Bolka Polívky ve filmu exceluje také Miroslav Donutil.

Vrchní, prchni

Dalibor Vrána nemá na růžích ustláno, neboť jakožto knihkupec moc nevydělává. Jednoho dne se ale rozhodne skončit s chudobou. Začne se tedy „živit“ jako falešný vrchní. V hlavní roli uvidíte Josefa Abrháma, Libuši Šafránkovou a Zdeňka Svěráka.

Obecná škola

Do neposlušné chlapecké třídy, jež poslala do blázince bývalou třídní učitelku, dorazí svérázný vyučující Igor Hnízdo hraný Janem Třískou. Opět skvělá záležitost, která byla nominovaná na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film.

Cesta do pravěku

Film Karla Zemana, který vás s malými chlapci zavede na výlet do pravěku, kde uvidíte tehdejší faunu a flóru. Film se vyznačuje působivým vizuálním zpracováním, uvážíme-li, že byl natočen v roce 1955.