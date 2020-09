Nejlepší seriály o jídle na Netflixu: 8 skvělých seriálů, které vás (možná) inspirují při vaření

Je víkend a my vám jako obvykle přinášíme tipy na lenošení u Netflixu. Na této videostreamovací službě je toho k vidění opravdu dost. My jsme vám již stačili ukázat ty nejlepší dokumenty, oscarové filmy, akční filmy, komedie, filmy, seriály (první, druhý díl i třetí díl), české filmy, animáky, animáky pro dospělé, thrillery, filmy s českým dabingem nebo horory. Dnes máme něco pro váš mlný jazyk. Na Netflixu narazíte i na zajímavé pořady o kuchařích či kuchařské/pekařské soutěže, kde soutěží jen ti nejlepší. Na jejich výtvory je pak vždy radost pohledět. Pokud nemáte Netflix, nevadí. Tato služba nabízí pro nové předplatitele prvních 30 dní zdarma, což je dost dlouhá doba na náležité vyzkoušení. Pokud vám tato videostreamovací služba nesedne, není problém předplatné za pár týdnů zrušit.

Pouliční strava: Asie

Divák se tady vydá do koutů Asie, kde mu budou předvedeny místní street food pokrmy. Narazíte zde na jídla typické pro Bangkok, Osaku, Dillí, Soul, Singapur a další. Kdo tedy miluje rýži či nudle, bude nadšený.

The Final Table

Jde o soutěž, kdy týmy mají uvařit každé kolo pokrm, jenž je typický pro určitou zemi. Uvidíte tedy například jídla z Mexika, Španělska, Brazílie či Indie. Z vyhotovených jídel vám zůstane rozum stát.

Miliónové menu

Zkušení investoři zběhlí v gastronomii hledají projekty mladých lidí, do kterých by mohli investovat. V každém díle hledají tito „porotci“ koncept, který by je zaujal. A že je se vždy na co dívat.

Šéfkuchařův stůl

Skvělý seriál, který byl nominován na Emmy. Jde o pohled na kulinářské mistry ve všech koutech světa, kteří vás dostanou neskutečně dobře vypadajícím jídlem.

Pouliční strava: Latinská Amerika

Další pohled na současný hit – street food. Divák uvidí, jak se v zemích jako Argentina, Brazílie či Bolívie připravují tamní chuťovky v podobě placek arepa, tlayudy, feijoady nebo fugazzety. Že jste o těch názvech nikdy neslyšeli? Bežte na Netflix zjistit, o jaké pochoutky se jedná.

Šéfkuchaři v akci

Jon Favreau a šéfkuchař Roy Choi si berou do kuchyně slavné celebrity. Výhodou tohoto pořadu je, že leckteré recepty zvládne i amatér. Díky celebritám a vtipným konverzacím má show přátelský nádech. Rozhodně stojí za zhlédnutí.

Restaurace na hraně

Experti na jídlo a design cestují po světě a navracejí život uvadajícím restauracím, které často válcuje konkurence. Tyto restaurace propojují s lokální kulturou a snaží se jim dát svěží vítr do plachet.

Cukrová horečka

Skvělá soutěž, kde týmy mají za úkol upéct cupcake, cukrovinu a dort. Čas běží a vyhrát může jen jeden tým. Výborný seriál, u kterého nebudete věřit, jaký dezert jsou schopni dva lidi vytvořit například za hodinu. Dostanete hlad.