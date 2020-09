Nejlepší historické filmy na Netflixu: 7 skvělých historických filmů, které si zaslouží vaši pozornost

Je víkend a my vám na našem magazínu opět přinášíme tipy na lenošení u Netflixu. Tato služba poskytuje opravdu košatý obsah. Už jsme vám ukázali například dokumenty, oscarové filmy, akční filmy, komedie, filmy, seriály (první, druhý díl i třetí díl), české filmy, animáky, animáky pro dospělé nebo horory. Dnes se podíváme na seriály a filmy, které vás zavedou do historie. Pokud Netflix nemáte, nevadí. Tato služba nabízí pro nové předplatitele prvních 30 dní zdarma, což je dost dlouhá doba na náležité vyzkoušení. Pokud vám Netflix nesedne, není problém předplatné za pár týdnů zrušit.

Král

Opravdu povedené historické drama, které vás provede anglickým dvorem plným intrik a postranních úmyslů. Na trůn usedá mladý král Jindřich V., který má zpočátku jediný cíl – lišit se od svého otce. Ve filmu jednu z vedlejších rolí ztvárnil i Robert Pattinson.

Koruna

Výborný seriál, který mapuje pozadí nástupu a následnou vládu královny Alžběty II. Divák zde nahlédne do politikaření, řešení rodinných skandálů a opatrné první kroky mladé královny. Seriál má tři série a získal již tři Zlaté Glóby.

Král psanec

Historický film ze vyobrazující prostředí Anglie ve 14. století, kdy se Skotové snaží vymanit z nadvlády Anglie. Dozvíte se něco z historie a užijete si i několika akčních scén.

Poslední království

Další skvělý seriál, který se zabývá převážně vikingskou tematikou. Na Netflixu najdete v současné době již čtyři série. Děj má zde opravdu spád a na nudnou epizodu nenarazíte.

Královna Alžběta: Zlatý věk

Životopisné drama, v němž hlavní roli ztvárnila skvělá Cate Blanchett. Film vypráví o královně Alžbětě, díky které má Británie přívlastek „Velká“. Skvělý historický film, který získal Oscara za kostýmy. Cate Blanchett byla nominovaná na Oscara za hlavní herečku.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny

Jedná se asi o nejlepší válečný film natočený v posledních letech. Režisérského křesla se ujal Mel Gibson a je to rozhodně znát. Výborný válečná podívaná, která si vysloužila dvě zlaté sošky.

Nezlomný

Hlavní hrdina je známý atlet, který to dotáhl až do olympijského týmu. Během války narukoval a stal se členem posádky bombardéru. Letoun byl ale sestřelen a hlavní hrdina je i s dalšími členy posádky nucen zůstat měsíc na moři. Poté je zachrání loď, ovšem japonská. Vojáci se dostávají do zajateckého tábora, kde se rozkřikne, že jeden ze zajatců je slavný atlet.