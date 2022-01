Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu ze začátku ledna

I v tomto roce vám hodláme ukazovat, co Netflix do svého portfolia přidává za novinky. Dnes se podíváme na to nejzajímavější, co ukázal od prvního ledna. Nutno ovšem dodat, že ty opravdové „pecky“ teprve přijdou. I tak ale stojí níže umístěné pořady za vaši pozornost.

Archive 81

Příběh vypráví o archiváři, jenž dostane za úkol dát do pořádku poškozené videokazety, které před lety natočila filmařka během vyšetřování nebezpečné sekty. Jak ale z kazet zjistí, povedlo se jí natočit zlo. Seriál má 8 epizod.

Jak jsem se zamilovala do gangstera

Žena vypráví o vzestupu a pádu Nikodema „Nikośe“ Skotarczaka, jednoho z nejproslulejších polských gangsterů. Velice zajímavé kriminální drama.

Po životě (série 3)

Pokračování velmi oblíbeného seriálu vyprávějící o muži, kterému zemře žena. Tato událost ho dočista změní. Ačkoli se to nezdá, jde o povedenou komedii. Třetí série dostává 6 epizod.

Podvodník z Tinderu

Zajímavý dokument, k němuž Netflix přidává následující popis: „Na internetu ze sebe dělal magnáta, který obchoduje s diamanty a je pořád na cestách, a různé ženy pak obral o miliony dolarů. Některé z nich ale teď plánují odvetu.“

Cheerleading (série 2)

Dokument o dívkách, které dřou, aby se staly špičkovými roztleskávačkami. Zajímavý sportovní dokument, který je opravdu pěkný na pohled. Druhá série dostává 9 epizod.