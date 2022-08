Nejlepší filmové a seriálové novinky na Netflixu za uplynulý týden (22. 8. – 28. 8. 2022)

Také v tomto týdnu Netflix přidal několik novinek. Ačkoli si budete pravděpodobně užívat jeden z posledních prázdninových víkendů, nebude na Netflix čas. To vám ale nebrání přidat si onu novinku do vašeho seznamu a podívat se na ni později. Opět je z čeho vybírat. Pojďme se na to společně podívat.

Mo

Mo se v Texasu musí rozkoukat v úplně novém prostředí, zvládat tři jazyky a čekat na rozhodnutí o udělení azylu. A při tom všem ještě musí uživit svou palestinskou rodinu. Seriál má 8 epizod.

Neslýchané: Vzestup a pád značky AND1

Vlivná značka AND1 se inspirovala streetballovou scénou v New Yorku a z místních legend udělala globální hvězdy. Proč to celé vlastně skončilo? Přibližně hodinový dokument, ze kterého budete vedle.

Makléři z Orange County

Na Netflixu jsou velmi populární pořady o nemovitostech. Pokud tomuto šálku kávy holdujete, bude se vám osmidílný pořad líbit. Luxus, obrovské vily a spousta peněz. Tato slova Makléry z Orange County dokonale definují.