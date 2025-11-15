To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Další týden přinesl na Netflix celou řadu nových pořadů. Pojďme se na ně podívat.
To monstrum ve mně
Slavnou spisovatelku vtáhne do zvrácené psychologické hry její bohatý a mocný nový soused, který má možná na rukou krev. Seriál má 8 epizod.
Do posledního samuraje
Šestidílný akční seriál. Kjóto, konec 19. století. V chrámu Tenrjúdži se za soumraku schází 292 bojovníků. Na vítěze čeká 100 miliard jenů. Šudžiro Saga má ale jediný důvod, proč riskuje život: zachránit svou rodinu.
Ex pod stromek
Romantická komedie. Kate a Everett mají jediné přání: prožít poslední společné Vánoce jako rodina a pak se v dobrém rozvést. Jejich plány ale zkomplikují nové lásky i staré city.
Mariňáci
Strhující dokumentární seriál o 31. expediční jednotce mariňáků, která ve vodách Tichého oceánu prochází náročným bojovým výcvikem.
Tee Yai: Zrozen ke zločinu
Skvěle vypadající akční film. V 80. letech zamotá policii i obyvatelům Bangkoku hlavu série rafinovaných loupeží. Jeden z vyšetřovatelů se ale rozhodne dopadnout pachatele za každou cenu.