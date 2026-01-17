Zavřít reklamu

Nejlepší Netflix novinky za tento týden

Seriál
Jan Vajdák
0
< >

Tento týden byl opět v podání Netflixu velmi zajímavé. Pojďme se na to nejzajímavější podívat.

Rána

Tým policajtů z Miami objeví v polorozpadlé skrýši pořádný balík peněz. Brzy ale zjistí, že se ničemu a nikomu nedá věřit, a vzájemná důvěra je rázem tatam.

Taskarí: Pašerácká síť

Poctivý celník a jeho tým si posvítí na nechvalně známého pašeráka, který má pod palcem mocnou organizaci. Misi jim ale zkomplikují nečekané překážky.

Jak tlumočit lásku?

Romantický seriál. Celebrita a její tlumočník se během natáčení televizního pořadu na různých místech světa ztratí v překladu svých citů. Dostane se ke slovu jazyk lásky?

Zničehonic obyčejná

Devítiocasá liška, která umí plnit lidem přání, se seznámí s mladým fotbalistou. A tohle setkání jim oběma převrátí život vzhůru nohama. Dvanáctidílný komediální fantasy seriál.

 

Zdroj
Diskuze

Čtěte dále

Seriál To nejlepší z Netflixu
Více z rubriky Seriály

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.