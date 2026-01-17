Nejlepší Netflix novinky za tento týden

Tento týden byl opět v podání Netflixu velmi zajímavé. Pojďme se na to nejzajímavější podívat.
Rána
Tým policajtů z Miami objeví v polorozpadlé skrýši pořádný balík peněz. Brzy ale zjistí, že se ničemu a nikomu nedá věřit, a vzájemná důvěra je rázem tatam.
Taskarí: Pašerácká síť
Poctivý celník a jeho tým si posvítí na nechvalně známého pašeráka, který má pod palcem mocnou organizaci. Misi jim ale zkomplikují nečekané překážky.
Jak tlumočit lásku?
Romantický seriál. Celebrita a její tlumočník se během natáčení televizního pořadu na různých místech světa ztratí v překladu svých citů. Dostane se ke slovu jazyk lásky?
Zničehonic obyčejná
Devítiocasá liška, která umí plnit lidem přání, se seznámí s mladým fotbalistou. A tohle setkání jim oběma převrátí život vzhůru nohama. Dvanáctidílný komediální fantasy seriál.