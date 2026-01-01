Nejlepší seriály Netflix 2025: Tyto klenoty vás zabaví na dlouhé hodiny!

Rok 2025 byl pro Netflix po stránce seriálů velmi plodný. Níže můžete vidět, které seriály z uplynulého roku stojí za zhlédnutí.
1. Moonrise
Japonský anime seriál Moonrise sleduje postavy zapletené do kosmického konfliktu mezi Zemí a Měsíčními rebely. Seriál kombinuje akci, sci-fi prvky a emotivní děj v originálním stylu produkce Wit Studio. Diváci oceňují vizuální kvalitu i napínavé epizody.
2. Rod Guinnessů
Historické drama House of Guinness se zaměřuje na osudy rodiny stojící za ikonickým pivovarem Guinness během 19. století v Irsku a New Yorku. Příběh od Stevena Knighta vykresluje rodinné dědictví, ambice a mezilidské konflikty v dobovém kontextu.
3. Monstrum z Florencie
Italský thriller The Monster of Florence vychází ze skutečných událostí a sleduje pátrání po sériovém vrahovi, který v letech 1968 až 1985 terorizoval okolí Florencie. Miniseriál nabízí dramatické rekonstrukce případů a temnou atmosféru.
4. Nevyslovitelné hříchy
Mexický thriller se soustředí na spletité intriky, lásku a zradu. Seriál propojuje osobní vztahy s temnými tajemstvími, která postupně vyplouvají na povrch.
5. Black Mirror (série 7)
Sedmá sezona kultovního seriálu Black Mirror udělala radost mnoha fanouškům tohoto oblíbeného a skvěle hodnoceného seriálu. A i tato série se vydařila.
6. Ransom Canyon
Tři dynastie rančerů bojují v texaském městečku o svoji půdu, rodinné dědictví i lidi, na kterým jim záleží. A neobejde se to bez velkých emocí.
7. To monstrum ve mně
Dramatický thriller The Beast in Me sleduje spisovatelku, která se po tragédii snaží najít inspiraci a odhalit temná tajemství souseda, jenž je podezřelý z dřívějších zločinů.