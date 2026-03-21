Přehled toho nejlepšího, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Seriál
Jan Vajdák
I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů, které vám možná zkrátí nudné víkendové odpoledne. Pojďme se na ně podívat.

Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

Populární seriál Gangy z Birminghamu má filmovou odnož. Děj se bude odehrávat ve 40. letech. Samozřejmě uvidíme všechny známé protagonisty. Pro mě, jakožto fanouška seriálu, je toto povinnost.

Radiační poplach

Dramatický seriál o fyzicích a lékařích, kteří se snaží co nejrychleji zabránit masivnímu úniku radiace a zachránit tisíce životů.

První holka (série 4)

Na chlapeckou školu v Kolumbii 70. let začne chodit záhadná holka, která tam brzy nabourá pár stereotypů, poruší pravidla a zlomí hned několik srdcí.

Té noci

Mladá, naivní svobodná matka se během dovolené v Karibiku zaplete do vraždy. Její sestry se jí snaží pomoc, ale jenom přilívají olej do ohně.

