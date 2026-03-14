To nejlepší, co tento týden dorazilo na Netflix

I o tomto víkendu budete mít co pustit na Netflixu. Služba totiž přidala další novinky. A je o co stát.
One Piece (série 2)
Mladých pirát ve slamáku se v téhle hrané adaptaci populární mangy vydá se skupinou přátel na pestrou výpravu za pokladem. Nová série dostala 8 nových epizod.
Louis Theroux: V nitru manosféry
Uznávaný dokumentarista přináší nefiltrovaný pohled na rostoucí síť vyznavačů extrémní maskulinity a kontroverzních influencerů, do které získal neomezený přístup. Dokumenty od Netflixu mám moc rád.
Můj kluk na vyžádání
So Mi-re je úplně zničená z práce a na randění nemá ani pomyšlení. Ta internetová seznamka ale vypadá zajímavě – třeba se tam nějaká láska přece jenom najde.
Dinosauři
Velkolepý dokumentární seriál, který se zabývá 165 miliony let existence dinosaurů na planetě Zemi od jejich zrodu až po vyhynutí. A taky silami, které utvářely evoluci. Jakožto velký fanoušek toto jistě zhlédnu.
Vrah z TikToku
Dvaačtyřicetiletá cestovatelka se ve Španělsku setkala s hvězdou TikToku a pak se po ní slehla zem. Dokument o pátrání, do kterého se pustili její zoufalí příbuzní.