Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Seriál
Jan Vajdák
0
< >

Samozřejmě i v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.

Mrtvý holky

Skvěle vypadající kriminální minisérie podle románu Jorgeho Ibargüengoitiy o sestrách Baladrových, které v Mexiku vybudovaly slavný nevěstinec. A s nepřáteli neměly slitování.

Alias Charlie Sheen

Dvoudílný dokument o vzestupu a následném pádu Charlieho Sheena. Máte-li tohoto herce rádi, seriál vás zaujme.

Beauty in Black (série 2)

Exotická tanečnice se seznámí s rozhádanou rodinou, která vlastní kosmetickou firmu. Pak ale odhalí temnou stránku jejich podnikání a život se jí obrátí vzhůru nohama.

Akademie pro padouchy

Mladá žena, která pracuje v restauraci, se přes záhadnou televizi dostane do školy pro padouchy. Najde tam nový smysl života a taky vymyslí, jak se pomstít nepřátelům.

Kletby moci

Ambiciózního guvernéra čeká zásadní rozhodnutí. Po jeho dceři se ale zničehonic slehne zem a on musí řešit vážné dilema. Dá přednost politice, nebo svojí rodině? Napínavý miniseriál.

Zdroj
Diskuze

Čtěte dále

Seriál To nejlepší z Netflixu
Více z rubriky Seriály

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.