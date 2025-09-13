To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Samozřejmě i v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Mrtvý holky
Skvěle vypadající kriminální minisérie podle románu Jorgeho Ibargüengoitiy o sestrách Baladrových, které v Mexiku vybudovaly slavný nevěstinec. A s nepřáteli neměly slitování.
Alias Charlie Sheen
Dvoudílný dokument o vzestupu a následném pádu Charlieho Sheena. Máte-li tohoto herce rádi, seriál vás zaujme.
Beauty in Black (série 2)
Exotická tanečnice se seznámí s rozhádanou rodinou, která vlastní kosmetickou firmu. Pak ale odhalí temnou stránku jejich podnikání a život se jí obrátí vzhůru nohama.
Akademie pro padouchy
Mladá žena, která pracuje v restauraci, se přes záhadnou televizi dostane do školy pro padouchy. Najde tam nový smysl života a taky vymyslí, jak se pomstít nepřátelům.
Kletby moci
Ambiciózního guvernéra čeká zásadní rozhodnutí. Po jeho dceři se ale zničehonic slehne zem a on musí řešit vážné dilema. Dá přednost politice, nebo svojí rodině? Napínavý miniseriál.