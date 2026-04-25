Nejlepší Netflix novinky, které dorazily tento týden a vy byste je měli rozhodně vidět!

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých věcí, které stojí za zvážení. Pojďme se na ně podívat.
Ve pří (série 2)
Ve vyhlášeném country klubu natočí dva mladí zaměstnanci ostrou hádku svého šéfa s jeho ženou a rozjedou tak spirálu vydírání, která pro nikoho nedopadne dobře. Jelikož s emi velmi zamlouvala první série, tuto nevynechám.
Právo podle Lidie Poët (série 3)
Lidia Poët vyšetřuje vraždy a pere se za to, aby směla pracovat jako advokátka. Napínavé dobové drama podle skutečného příběhu první italské právničky. Třetí série dorazila se šesti novými epizodami.
Dokonalý švih (série 4)
Pohlcující dokumentární seriál, který vás seznámí s pestrou skupinou profesionálních golfistů a jejich soukromým i veřejným životem během vypjaté soutěžní sezóny.
Pampelišky
Andělé Tecuo a Misaki pracují v agentuře, která pomáhá zesnulým duším vyřídit si účty na Zemi. Nezaleknou se žádné výzvy a pomáhají mrtvým ke klidu nekonvenčním stylem.
Neslýchané: Střelba u Hawthorne Hill
Spletitý dokument o skutečném sporu jezdeckého trenéra s jeho studentkou, který skončil krveprolitím. Další z investigativních dokumentů, které Netflix rozhodně umí.