To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.
Vražda Rachel Nickellové
Londýnský Wimbledon Common se stane dějištěm vraždy mladé matky přímo před zraky jejího dvouletého syna. Dokument o případu, který se dlouhá léta nedařilo vyřešit.
Poldi
Fotbalista, podnikatel a miláček fanoušků. Lukas Podolski v osobním dokumentu rozebírá svoji kariéru a zamýšlí se nad budoucností.
Mami, máš malér!
Žije v kolonii, kde se nic neutají. Pak se ale něco zvrtne a s pomocí svých dcer, se kterými se moc nestýká, musí rychle zamést stopy po zločinu.
Michael Jackson: Verdikt
V tomhle podrobném dokumentu o procesu s Michaelem Jacksonem promluví klíčoví aktéři procesu, kteří byli přímo v soudní síni. Jak celá věc ovlivnila jeho odkaz?
Pracovní romance
Jennifer Lopez a Brett Goldstein v hlavních rolích peprné romantické komedie o jedné tajné lásce a dvou workoholicích, které hlas srdce zavede rovnou do průšvihu.