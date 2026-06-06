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To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Seriál
J. Jan Vajdák
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I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých pořadů. Pojďme se na ně podívat.

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Vražda Rachel Nickellové

Londýnský Wimbledon Common se stane dějištěm vraždy mladé matky přímo před zraky jejího dvouletého syna. Dokument o případu, který se dlouhá léta nedařilo vyřešit.

Poldi

Fotbalista, podnikatel a miláček fanoušků. Lukas Podolski v osobním dokumentu rozebírá svoji kariéru a zamýšlí se nad budoucností.

Mami, máš malér!

Žije v kolonii, kde se nic neutají. Pak se ale něco zvrtne a s pomocí svých dcer, se kterými se moc nestýká, musí rychle zamést stopy po zločinu.

Michael Jackson: Verdikt

V tomhle podrobném dokumentu o procesu s Michaelem Jacksonem promluví klíčoví aktéři procesu, kteří byli přímo v soudní síni. Jak celá věc ovlivnila jeho odkaz?

Pracovní romance

Jennifer Lopez a Brett Goldstein v hlavních rolích peprné romantické komedie o jedné tajné lásce a dvou workoholicích, které hlas srdce zavede rovnou do průšvihu.

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