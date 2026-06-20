Netflix víkendNa Netflix dorazil šílený skutečný příběh. Žena tvrdila, že porodila, ale policie odhalila děsivou lež

I tento týden Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat. Je totiž rozhodně o co stát a proto věříme, že si svůj film či seriál, který vás zabaví klidně i na dlouhé hodiny, bez problému najdete.
Mateřský pud
Policie zastaví řidičku, která tvrdí, že právě porodila. Dítě ani krev ale nejsou její. Dokument o skutečném zločinu, ve kterém vyplave na povrch pořádný spletenec lží.
Najdu si tě
Kvůli falešnému obvinění z vraždy vlastního syna skončí za mřížemi. Pak se ale dozví, že malý Matthew je možná pořád naživu, a rozhodne se ho zachránit. Osmidílný seriál.
Polygamista
Hvězda sociálních sítí Joyce má zdánlivě dokonalé manželství. Pak se ale provalí zálety jejího manžela, které ji pomalu, ale jistě dohánějí k šílenství. Seriál má 22 epizod.
Hlasovky pro Isabelle
Mladá žena posílá sestře do nebe zábavné hlasovky ze života, ty ale končí u někoho jiného. A ten někdo začíná být do cizího hlasu na dálku zamilovaný.
Manželé v akci
Detektiv nečekaně spojí síly s novým manželem svojí bývalé ženy, aby vypátrali, kdo ji unesl. Jestli ji ale chtějí zachránit, musí hodit vzájemné spory za hlavu.