Apple chystá obří změny. Únik potvrdil, kdy dorazí iPhone Ultra i revoluční iPhone Pro

Do představení letošní generace iPhonů zbývá jen několik týdnů, pozornost ale už míří mnohem dál. Nový souhrn informací od v minulosti spolehlivého leakera Fixed Focus Digital totiž odhaluje, jaké plány má Apple s iPhony až do roku 2028. Ve hře je první skládací iPhone Ultra, velký redesign modelů Pro i jubilejní iPhone k 20. výročí.
iPhone Ultra dorazí už letos
Leaker v první řadě potvrdil, že i dle jeho aktuálních informací Apple představí svůj první skládací telefon už letos v září společně s iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Novinka, o které se stále častěji mluví jako o iPhone Ultra, má nabídnout zhruba 7,8″ vnitřní displej, 5,5″ vnější displej a extrémně tenkou konstrukci. Prodej by ale měl začít až o několik týdnů později kvůli náročnější výrobě. De facto tedy půjde o stejný scénář, na který si mohou pamětníci vzpomenout v souvislosti s iPhone X, na jehož start prodejů se též čekalo poměrně dlouho po představení.
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Velký redesign Pro modelů přijde příští rok
Rok 2027 má pak dle leakera skutečně přinést výraznou proměnu řady Pro. Apple na tento rok údajně připravuje zcela nový vzhled přední strany telefonu. Face ID se má přesunout pod displej, díky čemuž výrazně zmenší Dynamic Island. Na obrazovce tak zůstane už jen malý průstřel pro selfie kameru. Půjde o největší změnu designu od příchodu Dynamic Island v roce 2022. Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv se o této modelové řadě a potažmo i úpravě hovoří primárně v souvislosti s oslavami 20. výročí příchodu iPhone, má jít dle leakera spíš o jakési nastínění vize budoucnosti než o dokonalý produkt.
Rok 2028 jakožto dotažení k dokonalosti
Ten má totiž dorazit v roce 2028, na který Apple chystá model s displejem přes celou přední stranu bez jakéhokoliv výřezu nebo průstřelu. Pod displej se mají přesunout jak senzory Face ID, tak přední kamera. Výsledkem má být telefon, jehož přední stranu bude tvořit prakticky jen samotný displej.
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Přestože jde zatím pouze o zákulisní informace, je zajímavé, že se na podobném harmonogramu shoduje hned několik respektovaných analytiků. Pokud se jejich předpovědi naplní, čekají fanoušky Apple během příštích tří let jedny z největších změn v historii iPhonu – od vstupu do světa skládacích telefonů až po model s opravdu bezrámečkovým displejem. A pokud se všechny tyto zprávy potvrdí čekají nás coby fanoušky iPhone zlaté časy napěchované opravdu zajímavými modely. Dle mého názoru je pak extrémně důležité i to, že Apple evidentně nevsází na jednu kartu, ale naopak má vizi vytvořit v perfektní verzi jak ohebný iPhone, tak i „klasický“ pevný iPhone. Komu tedy nesedne jedno zpracování, bude tu pro něj druhé, neméně kvalitní a zajímavé.