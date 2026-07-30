Výroční iPhone 20 přinese největší revoluci od iPhone X. Tohle je 10 novinek, které má Apple chystat

Příští rok uplyne přesně 20 let od představení prvního iPhone a Apple podle všeho chystá zařízení, které bude této události odpovídat. Zatímco letošní modely mají přinést spíše evoluční změny, výroční iPhone by mohl nabídnout největší skok od příchodu iPhone X. Na základě dosavadních úniků jsme dali dohromady deset nejzajímavějších novinek, které se s tímto modelem spojují. Je samozřejmě třeba jedním dechem dodat, že ne vše se musí příští rok skutečně vyplnit, jelikož vývoj dle všeho stále intenzivně probíhá. Na druhou stranu je ale pravděpodobné, že se toho už moc měnit nebude.
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1. Zcela nový design
Apple údajně připravuje dosud nejodvážnější vzhled iPhone. Konstrukce má být tvořena převážně sklem a displej bude plynule přecházet přes boky zařízení. Cílem je vytvořit telefon, který bude působit jako jediný kus skla.
2. Displej bez viditelných rámečků
Rámečky kolem displeje mají být ještě tenčí než dnes. Přední stranu telefonu by tak měl téměř kompletně pokrývat displej, což má výrazně posunout zážitek při sledování videí i hraní her.
3. Face ID ukryté pod displejem
Jednou z největších změn má být přesunutí Face ID pod displej. Apple se tím opět přiblíží vysněnému telefonu bez jakýchkoliv výřezů.
4. Nová generace OLED panelu
Výroční iPhone má dostat nejmodernější OLED displej od Samsung. Očekává se vyšší jas, nižší spotřeba energie i lepší barevné podání.
5. Úspornější řadiče displeje
Apple údajně nasadí nové 16nm řadiče displeje, které pomohou snížit spotřebu energie. Výsledkem by mohla být delší výdrž baterie bez nutnosti zvětšovat její kapacitu.
6. Výkonnější fotoaparáty
Spekuluje se o nové generaci snímačů i výrazném posunu ve výpočetní fotografii. Apple chce opět posunout kvalitu fotografií i videa na vyšší úroveň.
7. Větší baterie díky nové technologii
Ve hře jsou křemíkovo-uhlíkové baterie, které při stejných rozměrech nabídnou vyšší kapacitu. To by mohlo znamenat další citelné prodloužení výdrže.
8. Haptická tlačítka
Do hry se vrací i myšlenka dotykových tlačítek s haptickou odezvou. Ta by nahradila klasická mechanická tlačítka a nabídla vyšší odolnost i nové možnosti ovládání.
9. Ještě tenčí konstrukce
Apple chce podle dostupných informací celý telefon dále ztenčit. Přesto by nemělo dojít ke kompromisům v oblasti výdrže ani výkonu.
10. Největší změna iPhone za poslední dekádu
Pokud se většina současných informací potvrdí, nepůjde jen o další generační obměnu. Výroční iPhone má být podobně přelomový jako kdysi iPhone X a nastavit směr, kterým se budou telefony Apple ubírat v dalších letech.
Přestože do představení zbývá ještě více než rok, množství úniků naznačuje, že Apple připravuje něco opravdu výjimečného. Jak však uvádíme výše, je potřeba mít na paměti, že zatím jde pouze o zákulisní informace a finální podoba zařízení se může ještě změnit. Troufnu si ale říci, že i kdyby se vyplnila polovina z toho, co se předpovídá, čeká nás zásadní změna toho, jak dnes vnímáme iPhone, což by mohlo být po letošním odhalení iPhone Ultra dost zajímavé.