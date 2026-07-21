Největší iPhone v historii? Apple testuje téměř 7″ displej pro výroční iPhone 20

Příští rok to bude přesně 20 let od chvíle, kdy Steve Jobs představil první iPhone. A zdá se, že Apple si toto výročí nenechá ujít. Po řadě spekulací o zcela novém designu totiž přichází další zajímavá informace. Kalifornský gigant údajně testuje dosud největší displej, jaký se kdy v iPhonu objevil.
Podle zdrojů spolehlivého leakera Digital Chat Station totiž Apple v současnosti experimentuje s panelem o úhlopříčce přibližně 6,96″. V marketingových materiálech by se však takový displej s největší pravděpodobností prezentoval jednoduše jako 7″. Pokud se jej Apple skutečně rozhodne použít, půjde o vůbec největší displej v historii iPhonů. Jen pro zajímavost, největším iPhonem nynějška je model 17 Pro Max s jeho 6,9″ úhlopříčkou. U té však Apple udává v poznámkách „pod čarou“, že jde ve skutečnosti „jen“ o 6,86″ úhlopříčku. Právě s ohledem na tuto skutečnost tak lze očekávat, že by se v příštím roce hovořilo právě o 7″ iPhonu. Zajímavé je přitom i to, že velký 7″ displej nemá dostat nejedná skládací iPhone, o kterém se v posledních měsících hovoří stále častěji, ale naopak „jen“ klasický vlajkový model připravovaný k 20. výročí iPhonu. Vedle něj má Apple uvést také druhou generaci svého skládacího telefonu, takže půjde o dvě zcela odlišná zařízení.
Fotogalerie
Větší displej ale nebude jedinou novinkou. Jubilejní iPhone má podle dosavadních úniků dostat zcela přepracovanou konstrukci s výrazně vyšším podílem skla, extrémně tenkými rámečky a displejem bez jakýchkoliv výřezů. Kamera i Face ID mají být ukryty přímo pod obrazovkou, takže přední stranu zařízení nebude narušovat Dynamic Island ani jiný otvor. Apple tím naváže na tradici velkých výročních redesignů. Zatímco při desátém výročí dorazil revoluční iPhone X s OLED displejem a Face ID, dvacáté výročí má podle všeho přinést další generační skok. Právě tento model by mohl nejvíce připomínat vizi iPhonu, o které se v Cupertinu mluví už řadu let – tedy zařízení, jehož téměř celou přední stranu tvoří jediný ničím nerušený displej.
Ačkoliv však vypadá na papíře opravdu dobře, jedno je třeba dodat. Do jeho představení totiž zbývá ještě více než rok, a tak je potřeba brát všechny informace s rezervou. Apple je známý tím, že během vývoje testuje hned několik různých prototypů a finální podoba produktu se může změnit. Pokud se ale současné spekulace potvrdí, čeká nás v roce 2027 jeden z největších redesignů iPhonu od uvedení iPhonu X.