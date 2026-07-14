Výroba revolučního iPhone 20 je připravená. Apple chystá největší redesign za poslední roky

O tom, že Apple chystá k 20. výročí iPhonu zcela výjimečný model, se spekuluje už delší dobu. Nejnovější informace nyní naznačují, že přípravy nabírají na obrátkách. Podle známého čínského leakera Fixed Focus Digital totiž dodavatelé Applu dokončili úpravy výrobních linek, které budou sloužit pro produkci chystaného iPhonu 20.
Podle leakera má být jubilejní iPhone návratem ke sklu. Apple údajně pracuje na zařízení s téměř celoskleněnou konstrukcí a výrazně zakřiveným designem, který by měl působit dojmem jednoho souvislého kusu skla. Přesně takový směr ostatně už dříve naznačil i Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého Apple připravuje model s displejem bez jakýchkoliv výřezů a se sklem zakřiveným kolem všech stran zařízení.
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Samotná sériová výroba samozřejmě ještě nezačala. Podle dostupných informací jde zatím o dokončení přestavby výrobních linek a přípravu na budoucí výrobu, která by měla odstartovat až v roce 2027. Právě podobné úpravy továren ale Apple běžně provádí s velkým předstihem, pokud chystá výraznou změnu konstrukce nebo výrobního procesu.
Pokud se dosavadní spekulace potvrdí, půjde o největší designovou proměnu iPhonu od modelu X z roku 2017. Apple má totiž podle řady zdrojů za cíl vytvořit telefon, který bude z čelní strany tvořit prakticky jen displej bez výřezů, zatímco sklo se bude plynule přelévat přes boky zařízení. Otázkou zůstává, jak si firma poradí s odolností takové konstrukce i případnou cenou, která vzhledem k náročnější výrobě pravděpodobně nebude vůbec nízká.