Na podzim nás čeká nálož novinek. Apple chystá novou Apple TV a vylepšený HomePod mini s chytřejší Siri

Apple se podle všeho chystá oživit dvě poněkud opomíjené kategorie svých produktů Mark Gurman z Bloombergu přišel s informací, že nové generace HomePod mini a multimediálního centra Apple TV jsou již „téměř připraveny k vydání“. Na pulty obchodů by měly dorazit letos na podzim, pravděpodobně v průběhu září nebo října. Hlavním tahákem obou zařízení bude výrazně vyšší výpočetní výkon a plná podpora pokročilé Siri AI.
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Apple TV v hlavní roli s čipem A17 Pro
Ačkoliv se u nové Apple TV podle Gurmana nedočkáme žádných radikálních designových změn, to nejdůležitější se odehraje pod kapotou. Zařízení by mělo být osazeno čipem A17 Pro, což je vůbec nejstarší jablečný procesor, který splňuje nároky pro běh lokální umělé inteligence. Multimediální box dostane do vínku také nový proprietární čip N1 zajišťující podporu pro nejmodernější komunikační standardy, jako jsou Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a protokol Thread pro chytrou domácnost. Zájemce by navíc mohl potěšit i inovovaný ovladač Siri Remote.
HomePod mini s lepším zvukem a novou barvou
Ještě déle než na Apple TV (ta aktuální je z října 2022) čekají zákazníci na nový HomePod mini. Současná generace poháněná čipem S5 je na trhu již od října 2020. Chystaná novinka by měla dostat moderní procesor S9 známý z novějších generací Apple Watch, opět doplněný o komunikační čip N1 a vylepšený Ultra Wideband čip pro preciznější prostorovou orientaci. Spekuluje se také o znatelně kvalitnějším zvukovém projevu a zbrusu nové červené barevné variantě. Design samotného reproduktoru však zůstane s největší pravděpodobností zachován.
Vydání obou produktů bylo podle dostupných zpráv záměrně odsouváno, aby se jejich start dokonale sladil s oficiálním spuštěním Siri AI. Ta je momentálně součástí beta verzí připravovaných systémů v čele s iOS 27 a k široké veřejnosti se dostane právě během září. Zájemci o nový hardware by však měli mít na paměti nedávné plošné zdražování. Na americkém trhu nyní Apple TV startuje na 199 dolarech (namísto původních 129 USD) a cena oblíbeného HomePodu mini povyskočila z 99 na 129 dolarů.
Slušnej AI článek