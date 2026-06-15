Apple u nové Siri AI zakázal věc, kterou lidé na internetu dělají stále častěji

Nová a vylepšená Siri se nebude snažit být vaším přítelem ani partnerem. Podle nejvyšších představitelů Applu je jejím jediným úkolem pomáhat uživatelům co nejefektivněji a nejrychleji.
Právě modernizovaná virtuální asistentka se stala hlavní hvězdou letošní vývojářské konference WWDC 2026. Nová Siri AI podporuje přirozený jazyk, vnímá kontext, zvládá pokročilé akce napříč aplikacemi a nabízí prostředí podobné chatovacím robotům. Přesto se bude od stávající konkurence zásadně lišit.
Žádné citové vazby ani snaha o udržení pozornosti
V rozhovoru pro podcast Mostly Human, na který upozornil server 9to5Mac, vysvětlili šéf softwaru Craig Federighi a šéf globálního marketingu Greg Joswiak filozofii, se kterou Apple k umělé inteligenci přistupuje.
„Pokud používáte mnoho současných chatbotů, zjistíte, že se do značné míry zaměřují na udržení vaší pozornosti a podlézavost. Snaží se vás vtáhnout do děje, mohou vás ponoukat k odhalování osobních věcí a na tomto základě si s vámi budovat vztah,“ popsal Federighi.
Apple se vydal opačným směrem. Siri je navržena tak, aby vám dala jasně najevo, že jejím cílem je pouze pomoci. Federighi s nadsázkou dodal, že pokud se někdo pokusí se Siri navázat romantický nebo emocionální vztah, asistentka o to jednoduše nebude mít zájem.
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Pomoci a jít z cesty
Greg Joswiak jeho slova potvrdil a upozornil na rozdílné obchodní modely. Pro řadu jiných technologických firem je klíčové udržet uživatele v aplikaci co nejdéle, protože z toho generují zisk. Apple však chce poskytnout stručnou odpověď a nechat na uživateli, zda chce v konverzaci pokračovat.
Cílem Apple Intelligence není nahrazovat lidskou interakci. Umělá inteligence má sloužit jako tichý a nevtíravý pomocník. Příkladem jsou automatické návrhy v aplikaci Zprávy, díky kterým můžete přidat událost do Kalendáře jediným kliknutím, aniž byste vůbec museli komunikovat s jakýmkoliv chatbotem. Siri tu zkrátka není od toho, aby nahradila lidi, jejich práci, nebo dokonce partnery a přátele. Snad brzy vyzkouším.