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Noční můra majitelů iPhone končí. Apple v tichosti ruší povinnost, která léta pila krev milionům z nás

iPhone
J. Jiří Filip
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Pokud se vám někdy pokazil iPhone nebo iPad natolik, že bylo nutné jej obnovit přes Mac či počítač s Windows, dobře víte, jak nepříjemný proces to dokáže být. Apple však zřejmě pracuje na řešení, které by podobné situace mohlo výrazně zjednodušit. Vývojáři totiž v první betě iOS 27 a iPadOS 27 objevili novou podobu takzvaného Recovery Assistantu, tedy nástroje pro obnovu zařízení. Ten naznačuje, že Apple chce uživatelům umožnit opravit nebo přeinstalovat systém přímo z iPhonu či iPadu bez nutnosti použít další zařízení.

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Konec hledání kabelu a počítače?

Pokud se v současnosti iPhone dostane do stavu, kdy nenaběhne systém nebo je potřeba provést kompletní obnovu, většina uživatelů musí sáhnout po Macu nebo PC. Právě přes Finder či aplikaci Apple Devices se následně stáhne nový systém a zařízení se obnoví. Nový Recovery Assistant však podle všeho dostává vlastní nabídku pokročilých možností přímo v zařízení. Uživatelé konkrétně v betě objevili rozhraní umožňující diagnostiku problémů a spuštění obnovovacích procesů bez klasického připojení k počítači. Nejde přitom o úplně nový směr. Už v iOS 26 Apple představil základní verzi Recovery Assistantu, která dokázala v některých situacích pomoci s obnovou zařízení. iOS 27 však naznačuje výrazné rozšíření těchto možností.

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Další krok k úplné nezávislosti

Podobný krok by dával velký smysl. Apple totiž už řadu let postupně odstraňuje závislost svých zařízení na počítačích. Aktivace nového iPhonu, přenos dat, zálohy i většina servisních úkonů dnes fungují bez kabelů a bez nutnosti vlastnit Mac. Možnost kompletní obnovy systému přímo v zařízení by tak byla logickým pokračováním této strategie. Zvlášť když stále více uživatelů používá iPhone nebo iPad jako své jediné hlavní zařízení a klasický počítač doma vůbec nemá. Apple zatím novou funkci oficiálně nepopsal a není jasné, zda se objeví už v první veřejné verzi iOS 27. Samotná přítomnost nových možností v systému však naznačuje, že firma na podobném řešení aktivně pracuje.

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Pokud se novinka skutečně dostane do finální verze systému, půjde o jednu z těch funkcí, které možná nebudou na keynote budit velkou pozornost, ale ve chvíli, kdy se něco pokazí, mohou uživatelům ušetřit spoustu času, nervů a hledání správného kabelu.

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