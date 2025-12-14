Jak jsem přenášel data z iPhone 4 do iPhone 13 mini a znovu si uvědomil, jak je Apple úžasný

Protože jsem v mém okolí považován za Apple guru, který si dokáže poradit se vším, poměrně často pomáhám rodině či přátelům s nejrůznějšími zapeklitostmi. Zpravidla se ale jedná o drobnosti, které je člověk schopen vyřešit de facto mrknutím oka, protože se bavíme o jednoduchých nastaveních a tak podobně. Čas od času mě ale mé okolí postaví před opravdový oříšek, nad jehož rozlousknutím i já zapochybuji. Přesně to se mi stalo i před pár dny, kdy mě můj kamarád požádal, zda bych mu pomohl přenést data z jeho iPhone 4 do iPhone 13 mini. Ano, čtete dobře – migrovalo se z iPhonu 4 z roku 2010 do iPhonu 13 mini z roku 2021. Jedná se tedy o skoro až neuvěřitelný skok napříč mnoha érami Applu, u kterého jsem si popravdě tak úplně nebyl jistý, zda vůbec půjde. A o to víc mě potěšilo, že šel vlastně naprosto snadno.
S takto starými „železy“ je kříž, protože si už úplně nerozumí s iCloudem a člověk je leckdy rád, když si vůbec alespoň nějak rozumně rychle rozumí s připojeným počítačem. Přeci jen, bavíme se o zařízení s 30pinovým portem, který působí v době USB-C skoro až úsměvně. Nejjednodušší cestou je tak vytvoření fyzické zálohy v počítači celého zařízení, která se následně nahraje do nového iPhonu. A světě div se – ono to klaplo i tentokrát. Záloha provedená přes iTunes na notebooku s Windows se sice do iPhonu 13 mini nahrávala asi půl hodiny, jelikož jsme zde naráželi na limitaci rychlostí USB-A 2.0 portu, nicméně nakonec se vše zdařilo a v iPhonu 13 mini se objevilo vše od fotek přes zprávy až po tapetu, která svítila na displeji iPhonu 4. Poté tedy stačilo už jen vložit SIM kartu a zázrak byl dokonán.
Fyzické zálohy Apple zařízení jsou tedy doslova a do písmene zázrakem, který dokáže vaše data přesunout napříč mobilní historií o mnoho let kupředu. Ano, samozřejmě vím, že dlouhé roky platí to, že záloha staršího zařízení jde nahrát do novějšího, ale upřímně řečeno, že to půjde i u takto velkého časového rozpětí jsem to absolutně nečekal. Co mě osobně pak dost překvapilo, bylo i to, že se nám povedlo naprosto bez problému přihlásit pod stejným Apple ID i přesto, že iPhone 4 nedokáže přijímat 2FA ověřovací kódy. Zde však sehrálo roli tak trochu štěstí, jelikož pod stejným Apple ID byl v minulosti přihlášen iPhone XR, který se tehdy ještě povedl ověřit skrze starší ověřovací metody (SMS zprávy, ověřovací otázky atd) a na který nyní 2FA kód dorazil. Nicméně kdyby toto spárování v minulosti neproběhlo, pravděpodobně by se taktéž podařilo přihlášení, byť složitější cestou přes obnovu účtu či důvěryhodné číslo (pokud bylo přiřazeno už kdysi dávno k Apple ID účtu, což nevím).
Upřímně řečeno, ačkoliv se Apple produkty obklopuji již řadu let a moc dobře vím, co všechno zvládají a jak komplexní v mnoha věcech jsou, právě podobné věci mi dokáží i nyní vyrazit dech. Právě tato jednoduchá propojitelnost a tedy i přenositelnost dat napříč zařízeními, které od sebe dělí z hlediska mobilů neuvěřitelná doba, je totiž pro mě osobně dalším z důkazů geniality Applu založené na maximální možné komplexnosti jeho produktů. A i když zrovna takového přechody určitě člověk nedělá každý den, je zkrátka super vůbec tu možnost mít. Protože když je to potřeba, extrémně to oceníte.